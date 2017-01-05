對TWICE人身攻擊性騷擾 JYP硬起來喊告網友！

TWICE出道以來就備受關注、人氣超高，但也有不少酸民在網路上對他們進行人身攻擊。（翻攝自TWICE官方臉書專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「TWICE」出道以來，就憑藉清新可人的魅力迅速吸引大眾視線，人氣一直紅不讓，最近新歌《TT》的MV在YouTube上的點擊量更是迅速破億，創下了南韓偶像團體的MV點閱最快突破1億大關的新紀錄，「最夯女團」當之無愧。不過在受到喜愛的同時，也有部份酸民不斷在網路上對TWICE進行人生攻擊、散播不實謠言，甚至對其發表近似性騷擾的言論，繼今天「國民妹妹」所屬社「Loen娛樂」公開他們在去年11月對網友提告、已有11名網友被判處罰金處分後，TWICE所屬的「JYP娛樂」也終於決定硬起來，對這些酸民採取強硬法律措施來應對。

TWICE先前才達成偶像團體MV在YouTube上點閱最快突破1億大關的里程碑。（翻攝自TWICE官方臉書專頁）

「JYP娛樂」在今天（5日）對外發表了一份公開聲明，表示他們近期發現網路社交平台上有大量針對TWICE成員們的惡評、不實傳聞、以及人身攻擊，有的甚至已經嚴重到足以構成性騷擾的程度，這對TWICE已經造成了名譽上的損害；在經過一段時間的觀察後，公司方面認為事情已經嚴重到他們無法再袖手旁觀的地步，所以在出於保護自家藝人、讓她們能夠繼續在健康的身心狀態下活動的意圖，決定對這些構成損毀成員名譽人格行為的網友們採取強硬的法律措施，除此之外，公司的法務相關人員也在詳細確認採取措施的對象，之後若還有類似事件發生，仍不會心軟、並繼續以強硬措施應對。

TWICE所屬的「JYP娛樂」已經決定對人生攻擊以及造謠網友採取強硬法律措施應對。（翻攝自TWICE官方臉書專頁）

而這些過份的Anti粉，先前曾在推特上發起「#AntiTwice」的話題，發表TWICE成員們的醜照或者攻擊性言論，有的甚至還會把圖片合成到足以構成性騷擾的程度，本來就令粉絲看不下去；現在，公司方面已經強勢做出反擊，粉絲們也開心另外發起「#AntiTwiceIsGoingToJailParty」的新話題，要來慶祝這些隨便造謠攻擊他人的網路酸民終於可能要被抓去關起來，對此感到開心不已，開始發圖大肆慶祝來肯定公司的做為。

「JYP娛樂」方面針對惡評事件所發表的公告。（翻攝自JYP官網） TWICE粉絲們開心發起「#AntiTwiceIsGoingToJailParty」的話題來慶祝酸民可能要因為自己的言論被關了。（翻攝自推特）