IU強勢提告網路酸民 11人受罰金處分

「國民妹妹」IU在去年飽受網路酸民攻擊，所屬社強勢提告後，共有11人被判處罰金處分。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自從各種網路平台越來越發達之後，粉絲們就多了不少能與偶像互動的管道與機會，但這也讓藝人們不時要面對「Anti粉」（不喜歡、甚至會攻擊藝人的粉絲）以及網路酸民們的各種攻擊，讓他們身心俱疲。不過，現在越來越多藝人選擇勇敢站出來，在蒐證之後對這些造謠、散播不實謠言，甚至人身攻擊藝人與其家人的網友們正式提告，不願再繼續姑息養奸；其中，即將來台會粉絲的「國民妹妹」IU，在去年就因不堪網路酸民攻擊，對他們採取強硬法律手段來對付，現在就有11名網友因此受到罰金處分，起到警示作用。

IU所屬社「Loen娛樂」，在今天（5日）發表公開聲明，稱他們在去年11月左右，發現網路上流傳許多針對IU的人生攻擊以及惡性誹謗言論，後來也持續追蹤這些具人身攻擊性的發文以及留言，把其中程度比較嚴重且過份的內容，蒐集之後直接以「名譽毀損」的名義對他們提出告訴，後來在去年一共有11名案件嫌疑人，被法院判決需繳納罰金做為處分。

IU形象清新可人，不過仍有不少Anti粉及酸民會在網路上散播關於她的不實謠言以及對她進行人身攻擊。（翻攝自STARNEWS）

「Loen娛樂」也透露，原本想要把相關的案件內容公開，好警惕那些依然為所欲為的網路酸民，只不過因為這些內容包含對女藝人的性騷擾、惡意毀謗及令人難以啟齒的污穢言詞，考慮到這樣的做法反而可能對藝人本身及其親友、粉絲們造成傷害，因此最後就決定部公開了，但他們也強調：「我方仍將積極持續以強烈的法律手段對應，避免更多傷害產生，也將展現事業影響力和積極提供支援，保護其他相關公司的藝人，免受惡性留言、毀謗和不實謠言等權利侵害及名譽毀損的傷害。」