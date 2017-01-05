遭指拒臨檢耍大牌 趙麗穎工作室：報導不實

趙麗穎遭爆耍大牌。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙麗穎以古裝劇《花千骨》躍升A咖演員，甜美、清新形象廣受粉絲喜愛，近來卻因拒絕臨檢登上新聞版面，讓不少網軍怒批「耍大牌」。

趙麗穎日前與工作人員搭車遇臨檢，警方要求車上全體人員需配合檢查，她的助理卻出面阻擋，並以「這是明星，不能下車」為由，拒絕受檢，雙方僵持許久，她仍不願下車。最後警方決定以身分證核對身分，又因趙麗穎戴口罩的關係，在辨認上花了些許時間，有警察對於她不願下車受檢的行為感到不滿，有網友痛批:「明星有什麼了不起！」

但趙麗穎的工作室也發出聲明︰「事發當天團隊一行六人乘車從上海趕往浙江某片場，高速公路上遇到臨時檢查，現場交警要求車上成員全部提供身份證，露臉檢查，但因為有兩位隨行工作人員當天使用護照搭乘航班未帶身份證，所以需要下車去核對信息，其他人員當時可以留在車上。現場工作人員積極配合檢查，交通工作人員都工作認真，態度良好。特此澄清，對於發布、轉載以及虛假編造惡意傳播的行為，均嚴重侵犯藝人合法權益，請盡快刪除不實信息。若上述行為者在本聲明發出後，繼續侵權行為，我司將採取法律手段追究相關行為人法律責任！」

趙麗穎工作室聲明全文。（翻攝自微博）