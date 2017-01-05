陳乃榮這些貼心妙招 讓賴琳恩點頭嫁

陳乃榮和賴琳恩今開心秀婚戒放閃，宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕陳乃榮和賴琳恩愛情長跑5年，今天2人開心在臉書上秀婚戒，搶當2017年第一對明星夫妻，陳乃榮2011年演出電視劇《幸福蒲公英》，就和賴琳恩爆出熱戀，曾被目擊勾勾手一起回宿舍，但當時雙方都堅稱單身，後來戀情越來越明朗化，也就不再遮遮掩掩，大方認愛，賴琳恩甜美又火辣，陳乃榮究竟用什麼妙招擄獲她的芳心？

據《ETtoday》報導，賴琳恩曾透露，男友個性很貼心又細膩，吵架時會靠寫歌來挽回她的心、願意和她穿情侶裝出門約會，很了解女生喜歡被讚美的心情，沒工作時喜歡素顏出門的她，陳乃榮也稱讚：「不管怎樣，妳都很正。」平常也會做一些小事情逗女友開心，如在路上經過花店，或是看到可愛的小玩偶，都會買回來送她，隨時製造小驚喜，讓戀愛保持熱度，交往5年多，陳乃榮半年前就想好求婚計畫，要在沙灘的舞台上，下跪並獻上戒指求婚，如今順利娶回美嬌娘。