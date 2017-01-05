限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

陳乃榮這些貼心妙招 讓賴琳恩點頭嫁

2017/01/05 14:01

陳乃榮和賴琳恩今開心秀婚戒放閃，宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕陳乃榮和賴琳恩愛情長跑5年，今天2人開心在臉書上秀婚戒，搶當2017年第一對明星夫妻，陳乃榮2011年演出電視劇《幸福蒲公英》，就和賴琳恩爆出熱戀，曾被目擊勾勾手一起回宿舍，但當時雙方都堅稱單身，後來戀情越來越明朗化，也就不再遮遮掩掩，大方認愛，賴琳恩甜美又火辣，陳乃榮究竟用什麼妙招擄獲她的芳心？

據《ETtoday》報導，賴琳恩曾透露，男友個性很貼心又細膩，吵架時會靠寫歌來挽回她的心、願意和她穿情侶裝出門約會，很了解女生喜歡被讚美的心情，沒工作時喜歡素顏出門的她，陳乃榮也稱讚：「不管怎樣，妳都很正。」平常也會做一些小事情逗女友開心，如在路上經過花店，或是看到可愛的小玩偶，都會買回來送她，隨時製造小驚喜，讓戀愛保持熱度，交往5年多，陳乃榮半年前就想好求婚計畫，要在沙灘的舞台上，下跪並獻上戒指求婚，如今順利娶回美嬌娘。

相關新聞

推薦新聞
恭喜！賴琳恩與陳乃榮結婚了！ 恭喜！賴琳恩與陳乃榮結婚了！
2017/01/05 12:26
驚！AV界最美女王天海翼性愛偷拍片外流？ 驚！AV界最美女王天海翼性愛偷拍片外流？
2017/01/05 07:19
福爾摩斯4宣傳照出現台灣！ 粉絲超開心 福爾摩斯4宣傳照出現台灣！ 粉絲超開心
2017/01/05 06:57
侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」 侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」
2017/01/05 08:06
混很大！假日本女陳宣儒 自稱也是荷蘭人 混很大！假日本女陳宣儒 自稱也是荷蘭人
2017/01/05 10:56
滅火器國道爆胎驚魂 網傳陳綺貞及時救援 滅火器國道爆胎驚魂 網傳陳綺貞及時救援
2017/01/05 07:41
陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
2017/01/05 06:00
才說有好感 李玉璽半夜po單身宣言切割吳心緹 才說有好感 李玉璽半夜po單身宣言切割吳心緹
2017/01/05 07:36
新一代女神拒下車臨檢？網軍批「耍特權」 新一代女神拒下車臨檢？網軍批「耍特權」
2017/01/05 11:18
李冰冰認愛摸臀男 「老情人」牽的線 李冰冰認愛摸臀男 「老情人」牽的線
2017/01/05 11:39
林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
2017/01/05 06:00
被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
2017/01/05 07:57
車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年 車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年
2017/01/05 07:32
西班牙女星禮服開高衩 風吹驚見「鮑魚」 西班牙女星禮服開高衩 風吹驚見「鮑魚」
2017/01/05 13:26
男星鬧家庭革命 只為娶台灣妻 男星鬧家庭革命 只為娶台灣妻
2017/01/05 11:20
接力謝霆鋒挺天后 孫燕姿：王菲永遠是我的偶像 接力謝霆鋒挺天后 孫燕姿：王菲永遠是我的偶像
2017/01/05 07:30
陸元琪被贍養費氣到生病 小鮮肉送藥上門 陸元琪被贍養費氣到生病 小鮮肉送藥上門
2017/01/05 11:24
小賈自慰影片網上流出？！ 小賈自慰影片網上流出？！
2017/01/05 11:06
（影音）最狂消防員！扛19公斤裝備 萌跳月薪嬌妻「戀舞」 （影音）最狂消防員！扛19公斤裝備 萌跳月薪嬌妻「戀舞」
2017/01/05 09:39
失婚港姐三度披婚紗 攜子祕嫁英籍初戀情人 失婚港姐三度披婚紗 攜子祕嫁英籍初戀情人
2017/01/05 13:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.