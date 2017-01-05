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天后淪小三？安室被曝密會人夫製作人共度春宵

2017/01/05 13:10

安室奈美惠被拍到與已婚的知名製作人西茂弘過從甚密，周刊更放話將公開兩人的約會直擊照。（翻攝自FRIDAY）〔記者陳立妍／綜合報導〕39歲的日本天后安室奈美惠上月才爆出豪砸日幣2億元（約台幣5554萬元）在京都購屋，據傳她視察新居時身旁還有神祕男護花，疑似覓得第二春，沒想到今天卻驚傳不倫戀浮出檯面，被指與已婚的知名製作人西茂弘過從甚密，天后淪小三成為今年日本藝壇第一個出軌醜聞。

根據八卦雜誌《FRIDAY》報導，安室和50多歲的西茂弘近日被拍到逛完百貨公司後，前往某高級壽司店用餐，隨後兩人搭車前往高級住宅區，安室下車後，西茂弘一度返回百貨公司繼續書店打發時間，隨後安室離開公寓後，兩人再度會合，舉止十分親暱。

根據唱片圈相關人士爆料，安室到今年3月底前還有一部分演唱會活動，之後便完全沒有活動，業界揣測她很有可能會將向粉絲宣布停止活動、引退或是再婚決定。

安室奈美惠（右）2014年被《女性Seven》爆料與西茂弘約會、同居，更披露1年前就曾拍到安室素顏抽菸與西茂弘同進同出的畫面。（翻攝自女性Seven）最近安室數次和西茂弘被拍到同進同出，雖然兩人身為歌手和音樂製作人，碰面也有可能是為了工作，但兩人多次被拍到共度週末，甚至一同外出吃飯再回到同一棟公寓過夜，關係應並不單純。更有爆料指出安室刻意搬到西茂弘與妻子租住的公寓，而兩人早在2014年便曾傳出疑似同居的消息，就連安室當時鬧獨立的風波都是與西茂弘一起策畫，不過當時西茂弘澄清並未煽動安室出走東家，兩人雖然住同一棟公寓但樓層不同，平常也不會去對方家，否認外遇傳聞。

《FRIDAY》則放話將在最新一期的雜誌公開安室與西茂弘的約會直擊照，引起外界熱議。

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