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（影音）驚！蜘蛛人自曝嗑大麻 偕艾瑪史東極樂慶生

2017/01/05 12:14

加菲爾德最近接受《Ｗ》雜誌訪問，分享他最難忘的生日回憶，是29歲生日時，與8名密友一起嗑大麻布朗尼、「嗨」遊加州迪士尼樂園，前女友艾瑪史東也是當時同行的友人之一。（翻攝自網路）〔記者吳琬婷／綜合報導〕「蜘蛛人」安德魯加菲爾德與艾瑪史東，因合作《蜘蛛人：驚奇再起》擦出愛火，但目前已分手1年。加菲爾德最近接受《Ｗ》雜誌訪問，分享他最難忘的生日回憶，是29歲生日時，與8名密友一起嗑大麻布朗尼、「嗨」遊加州迪士尼樂園，前女友艾瑪史東也是當時同行的友人之一。

加菲爾德回憶，8名密友為了替他慶生，驚喜現身加州。當地開放使用娛樂用「大麻」，一行人也吃了大麻布朗尼、到了迪士尼樂園遊玩，因藥效很嗨，他形容當時的感受，「簡直是來到天堂。」大夥還在迪士尼樂園邊走邊跳舞，他笑稱，「我們竟然還同時跳一樣的舞蹈，這是怎麼辦到的？」

「蜘蛛人」安德魯加菲爾德與艾瑪史東，因合作《蜘蛛人：驚奇再起》擦出愛火，但目前已分手1年。（翻攝自網路）不過，畢竟「大麻」屬毒品的一種，加菲爾德承認，當天確實是慶祝得過火了，也強調他自己並非「癮君子」，並呼籲年輕朋友必須在合法地區適量使用，不要輕易濫用大麻，否則將帶來負面效果。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

加菲爾德最近接受《Ｗ》雜誌訪問：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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