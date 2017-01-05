萊恩雷諾斯樂見死侍找男朋友 不怕在中國被禁播

死侍是超級英雄漫畫史上首個「泛性戀」角色，而扮演他的男主角萊恩雷諾斯最近就透露自己樂見他能找個男朋友。（翻攝自ScreenCrush）

〔記者陳昱均／綜合報導〕近年來同性戀權益越來越受重視，這個現象也反映在影視作品上，像是《美國隊長3：英雄內戰》的導演羅素兄弟，先前就曾透露：「未來會在漫威電影中加入更多LGBT角色」，而當時在《美隊3》上映後，網路上更有大量網友發起「幫美國隊長找男友」的話題，不少人就推薦曾與美國隊長是從小一起長大的兒時玩伴兼戰友、後來卻不幸被洗腦成殺人武器的「酷寒戰士」，與美國隊長最速配，一度引發熱議。而身為超級英雄漫畫史上首個「泛性戀」者的死侍，似乎在未來也有可能不勾搭美女，反而去找個男朋友！

在去年的《美國隊長3：英雄內戰》中，美國隊長（右）為了好友巴奇（左）不惜與好友及政府對立，有人覺得這讓人十分感動，不少網友就在網路上發起「幫美國隊長找男友」的話題。（翻攝自微博）

原本並不被看好、製作成本也超低的死侍個人電影《惡棍英雄：死侍》，在去年春節檔期間上映後，靠著觀眾與粉絲的熱烈支持，不僅一舉將《鋼鐵人》的票房給擊敗，還擠下《駭客任務：重裝上陣》成為全球影史最賣座R級片，讓片商開心到決定要繼續拍攝續集。最近正忙著準備當中的男主角萊恩雷諾斯，在接受《Variety》訪問時，就聊到死侍未來的感情線走向，即使他在第一集中曾與片中的火辣女友上演激情床戲，但未來卻可能不會是這樣的，他說：「死侍的愛情觀和蝙蝠俠或其他超級英雄都不一樣，在這方面有著很大的發揮空間，畢竟他從各個角度看來都像個局外人...」，萊恩雷諾斯更表示，死侍與女友凡妮莎相愛不僅僅因為對方是個女人，他愛她不過只是因為他的全身心都愛著她罷了，回答得十分霸氣。

萊恩雷諾斯在《惡棍英雄：死侍》裡，與片中的女友凡妮莎有一場激情火辣的床戲。（翻攝自Comicbook.com） 死侍在漫畫中其實也常被與另外一名穿著紅色緊身衣的超級英雄蜘蛛人湊成對。（合成圖，翻攝自Marvel Database、The Daily Planet）





雖然美國最高法院已經在2015年6月就通過全美同性婚姻合法化，大眾也越來越能夠理性接受同性戀族群，但是LGBT在影視作品裡所出現的比例仍普遍偏低，南加州大學的一份研究報告中就指出，在2014年所推出的4610個作品角色裡，只有10個是男同志、4個是女同志，5個是雙性戀者，這代表著即使好萊塢對性別平等一事不斷在努力著，但製片方仍不免擔心同性元素會讓某些保守人士無法接受，甚至影響電影在某些對同性戀敏感國家的票房，這其中就包含了電影上映前都得被嚴格審查的中國，萊恩雷諾斯對此則十分坦蕩蕩、毫不在意地表示：「這對《死侍》電影來說其實沒有太大影響，因為我們早就在中國被列為『去你的』（FUCK YOU）等級了！」引人發笑。

萊恩雷諾斯除了認同死侍性向外，也不怕這樣的角色設定會影響電影的票房會在包含中國等對同性戀敏感國家的票房。（資料照，記者胡舜翔攝）