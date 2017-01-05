男星鬧家庭革命 只為娶台灣妻

吳鳳娶台灣姑娘陳錦玉（Rynne），成為台灣新住民，夫妻倆首度合體上節目。（公視提供）〔記者洪素津／台北報導〕吳鳳娶台灣姑娘陳錦玉（Rynne），成為台灣新住民，夫妻倆首度合體上公視《大腦先生》， 分享兩人的異國戀曲和文化差異。吳鳳想到當初要娶老婆的時候，曾經鬧過家庭革命，和爸爸的關係一度降到冰點。

吳鳳表示自己和爸爸感情相當好，但我來台灣學中文，遇到老婆後，便想在台灣定居，沒想到這個決定讓他跟爸爸關係變得緊張。Rynne說：「爸爸還有掛他電話，他很難過，那時候我也滿難過的」。吳鳳又補充說：「爸爸反對的原因是因為怕我不回去土耳其。」後來我硬著頭皮跟父親說：「爸爸對不起，我知道你反對，但是我愛她了。」

吳鳳娶台灣姑娘陳錦玉（Rynne），成為台灣新住民，夫妻倆首度合體上節目。（公視提供）牽起兩人的緣分竟然是「維基百科」，Rynne表示與吳鳳在聚會認識，後來上維基百科搜尋到他的資料寫著「精通四國語言、唸過飯店管理」，她說：「當時感覺學識很淵博，很優秀，我就開始有點崇拜他，他約我看電影，我就說好」。一旁的吳鳳笑說：「那是我自己上去寫的。」讓Rynne翻了個大白眼。

節目中分析異國婚姻中的文化差異，兩夫妻在許多層面呈現出非常有趣的對比，測驗結果，吳鳳與Rynne的「隱藏我」性格一個是「心機男」，一個是「傻妞」。心理專家邱永林說，吳鳳「外表很搞笑，但內心其實是有很多劇本」。他進一步表示，吳鳳在異國生活，會分析很多的可能性，方案A如果行不通，可能就轉成方案B方案C，也因此有了這樣個性。連唐立淇聽了都笑說「嗯！維基百科自己寫，看來滿有心機的」。