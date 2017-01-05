SJ赫海當兵休假合體問候ELF！嘴甜喊「想你們」

目前仍在服兵役中的SJ東海（左）與銀赫（右），趁著剛好都休假的時後見了面，更錄製影片來問候粉絲。（翻攝自東海Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在去年接連入伍的韓流霸主「SUPER JUNIOR」成員銀赫與東海，從出道前感情就相當要好，出道後更是被粉絲「E.L.F.」湊成堆組「赫海CP」，各種互動都十分逗趣又有愛，後來更組成雙人小分隊「SUPER JUNIOR-D&E」，發行了數支單曲與專輯，相當受到粉絲喜愛。這對哥倆好也在去年時，以相隔2天之差接續入伍，銀赫是以陸軍現役身分在服兵役，東海則是「首爾警察宣傳隊」的義務警察，雖然要見到面比起過去難上許多，不過若2人都剛好有休假，也會利用這難得的時間聚一聚，昨天（4日）銀赫與東海又剛好都有休假，還一起拍攝影片來問候大家，馬上引發熱議。

東海（左）與銀赫（右）這對哥倆好從出道前就熟識，不管是舞台上還是私底下感情都相當要好。（翻攝自KKBOX）

銀赫與東海2人昨天不約而同在Instagram上傳了久違的雙人組向「E.L.F.」們問候的影片，除了對大家大喊新年快樂之外，也說：「2017年到啦，現在到了2017年，距離我們退伍的日子也就快到了，我們好久沒見了不是嗎？」，更嘴甜表示：「真的好久沒見了，想你們了」，而銀赫最後也不忘安慰大家：「新年到了，大家都一直都在等待我們，會快點和大家見面的」，並提醒粉絲要注意健康、不要生病感冒。這久違的組合讓人看了相當興奮，東海也感性寫道：「新年快樂，DNE（D&E）好久不見了，兄弟我愛你！」展露出2人深厚的好交情，目前銀赫與東海將分別於今年7月12及14日退伍，接著始源在8月退伍後，SJ成員們傳出有望在下半年推出新專輯來跟大家見面，令人期待王者們的回歸。

2人都將於今年7月正式退伍。（翻攝自Instagram）

相關影片：〈影片取自東海Instagram，如遭移除敬請見諒〉