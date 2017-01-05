（贈票）不要不信邪 《別敲兩次門》挑戰古老禁忌

《別敲兩次門》融入了女巫、禁忌、獻祭等魔性元素，讓整個故事更加充實與邪惡。（威視提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕被國外媒體譽為「繼《厲陰宅》後又一恐怖新經典」的驚悚片《別敲兩次門》，不僅在IMDb上評價高達7.8分，更被評為「看完本片後會大大增加家庭凝聚力」的難得傑作。

《別敲兩次門》由英國新銳導演卡拉道格詹姆斯執導，《搖滾青春戀習曲》露西波頓、《超世紀戰警：闇黑對決》凱蒂薩克沃夫擔綱主演，故事改編自俄羅斯的古老都市傳說：敲第一下門，將會吵醒地底下未知的力量；而敲第二下門，則會召喚這股邪惡力量。

《別敲兩次門》融入了女巫、禁忌、獻祭等魔性元素，讓整個故事更加充實與邪惡。（威視提供）《別敲兩次門》融入了女巫、禁忌、獻祭等魔性元素，讓整個故事更加充實與邪惡，該片在國外尚未正式上映就先轟動，外媒一致給予超高評價，認為本片導演是繼溫子仁後，又一新生代的恐怖大師。

《別》片將於1月13日黑色星期五在台上映。《自由娛樂頻道》將送出特映券，詳見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。

《別敲兩次門》被國外媒體譽為「繼《厲陰宅》後又一恐怖新經典」的驚悚片。（威視提供）