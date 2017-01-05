陸元琪被贍養費氣到生病 小鮮肉送藥上門

陸元琪近日被贍養費傳聞氣到生病，不過有不少好友貼心送暖。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕陸元琪上月底和「小胖老師」袁惟仁結束14年婚姻，獨自擔起扶養兒女的責任，不料卻被圈內友人碎嘴亂傳，說她拿了袁惟仁一筆不小的贍養費，她氣得否認：「沒有拿他一毛錢！」更是氣到生病、發燒失聲，幸好身邊有許多貼心的朋友紛紛送上溫暖安慰及愛心食物，讓她感到相當窩心。

小鮮肉健身教練半夜送藥材蜂蜜，讓她感到超窩心。（翻攝自臉書）據《蘋果日報》報導，陸元琪離婚後仍努力在工作上，勤勞的賣東西、寫文章養家，但有人爆料說她拿到的贍養費是別人一輩子花不完的數字，她難過的說：「1個人要撐到什麼時候？」她在臉書上有感而發：「今天起床已經幾乎沒了聲音，醫生看了，中西醫都看了，藥也吃了，吃到臉都過敏了，也早睡了，難道我真的要邁向男不男、女不女之路？算了，沒什麼好自怨自憐的，至少我還聞得到玫瑰花香，至少我還感受得出蜂蜜入口的香味，至少我還有美味的餡餅溫飽。」因為有朋友接連送上各種食物和玫瑰撫慰她疲憊的身心，藥材蜂蜜還是小鮮肉健身教練半夜宅配到家的，令她超感動。

在家養病的陸元琪也不忘跟上時事，李李仁演出的《西城童話》將上映，欣賞對方的她忍不住透露期待的心情，分享該電影的預告並直呼：「童話一定是真的，因為這部戲裡面有李李仁！他是地表上最棒的丈夫跟父親！！」剛好呼應她遇到不及格另一半而離婚的心情。