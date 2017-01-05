「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
2017/01/05 12:46
湯姆希德斯頓去年動漫展和《福爾摩斯》編劇合影。（翻攝自推特）〔娛樂頻道／綜合報導〕夯遍全球的BBC偵探影集《新世紀福爾摩斯》，由英國男星班奈狄克康柏拜區主演，該劇暌違3年，今年元旦才播出第4季，周日在英國播出首集立刻吸引810萬人搶看，官方臉書昨用劇中大反派莫里亞提的名台詞：「Miss me？（想我嗎）」後面還加上台灣字樣，預告後天將在台灣的電視頻道同步播出，讓台灣民眾超驚喜，而今美國媒體報導，班奈狄克的好友、同樣也是英國男神的「邪神洛基」湯姆希德斯頓，傳出有望在《福爾摩斯》中軋一角，令全球劇迷相當期待。
《新世紀福爾摩斯》睽違3年，第4季終於在2017年回歸。（翻攝自網路）而這傳言由湯姆去年在動漫展的一張照片開始，他開心的和《福爾摩斯》的編劇、飾演福爾摩斯哥哥的馬克加帝斯，及飾演華生老婆瑪莉的阿曼達艾賓頓合照，讓網友聯想他是否會客串該劇，外界推測他有可能飾演福爾摩斯的另一個兄弟，不過，馬克加帝斯曾在訪問中說過，雖然很喜歡他，但找他來客串是相當有難度的，因為他的行程實在太滿了，針對是否出演一事，目前為止湯姆希德斯頓尚未做出任何回應。
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