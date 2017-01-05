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周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友

2017/01/05 10:00
「鴨子嘴」是周揚青最喜歡的拍照表情。（圖擷取自周揚青微博）「鴨子嘴」是周揚青最喜歡的拍照表情。（圖擷取自周揚青微博）

〔即時新聞／綜合報導〕「小豬」羅志祥2015年6月鬆口認愛「小Angelababy」周揚青，兩人戀情曝光後備受矚目，去年12月初，羅志祥也首度在微博上，標記周揚青，隨後雙方不時在社群網站上公然放閃。昨日深夜，周揚青在IG上傳嘟嘴照，並感性寫下，自從與小豬交往後，兩人因為相愛，互相改變、妥協與影響。

羅志祥穿女裝扮朱碧石，做出「鴨子嘴」表情。（圖擷取自羅志祥微博）羅志祥穿女裝扮朱碧石，做出「鴨子嘴」表情。（圖擷取自羅志祥微博）

周揚青昨日深夜在IG上傳照片，並寫下影射原本排斥拍照「鴨子嘴」的男友小豬，為愛改變以往堅持。（圖擷取自周揚青IG「gracechowwwww」）周揚青昨日深夜在IG上傳照片，並寫下影射原本排斥拍照「鴨子嘴」的男友小豬，為愛改變以往堅持。（圖擷取自周揚青IG「gracechowwwww」）

周揚青特地用第二、三人稱的口吻，敘述自己與小豬交往後的變化。她在內文中提到，兩人剛在一起時，對方看著照片表示，「我最討厭女生拍照鴨子嘴了」，可是偏偏這個拍照表情卻是自己最喜歡的，她也說，為愛改變了很多，但唯獨堅持不肯改掉鴨子嘴，沒想到有一天，「你發現他拍照也開始鴨子嘴了」，並在末尾加註，「反正到最後不是你變，就是我變，最後大家都變一個樣」，一番甜蜜恩愛的發言，閃瞎不少人。

有網友打趣地說，「為什麼天還沒亮，我已看到一個太陽」，也有人直言，「這麼赤裸的秀恩愛，是要嫉妒死誰」，還有人贊同周揚青的觀點，表示「相愛的人會越來越像」，以及「反正你倆都好看，鴨子嘴都很可愛啊」，甚至有人說兩人越來越有夫妻臉，「跟小豬長好像」，多數網友則給予祝福，表示「你們要幸福喔」。

另外，昨日稍早周揚青先在微博，上傳自己最愛的「鴨子嘴」照，並笑稱自己像羅志祥男扮女裝化名的「朱碧石」，不到5分鐘，小豬回了一句「朱碧石比你美」，周揚青也回嗆，「哈哈哈，可他們說，碧石是妖豔賤貨，我是小仙女」，甜蜜互動，恩愛指數破表。

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