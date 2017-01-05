驚！成軍10年 Wonder Girls要離開JYP了？

下月與所屬社「JYP娛樂」之間的合約將正式到期的Wonder Girls，被爆已經有成員在與新公司接觸討論，有可能會離開原公司。（翻攝自Wonder Girls官方粉絲專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在2008年憑藉《Tell Me》、《So hot》還有《Nobody》等掀起了全球模仿熱潮的夯曲走紅全球的南韓國民女團「Wonder Girls」，在下月出道就要滿10周年，不過成員們與所屬社「JYP娛樂」之間的合約在本約中旬就要正式到期，之後動向引發關注。而今天就有相關人士出面大爆，表示Wonder Girls已經有在與其它經紀公司進行接觸，有可能會離開待了10年的「JYP娛樂」以及一手捧紅她們的恩師朴軫永，震驚各界。

Wonder Girls當年憑藉洗腦神曲《Nobody》走紅全球。（翻攝自Naver）

根據《聯合新聞》報導，今天（5日）一名演藝界相關人士就透露，部分成員已經在平時親近的歌手同僚以及熟人的引薦下，與其它經紀公司進行了接觸，而《韓聯社》也問到了該經紀公司相關人士的說法，對方坦承確實是已經跟Wonder Girls中的其中一位成員見過面，甚至也真的聊到了離開跳槽的內容，只不過由於現在Wonder Girls的合約也還沒正式到期，雙方的會面與談話內容只停留在商討的階段，因此也還不能正式對外表示任何立場。

Wonder Girls其中一名成員被證實已經與新經紀公司聊過跳槽的問題。（翻攝自Wonder Girls官方粉絲專頁）

對此，「JYP娛樂」方面則回應：「關於成員們會不會繼續續約的這個問題，目前仍尚未正式決定，因為上月末成員婑斌的父親不幸去世，所以導致續約方面的討論被推遲了，而成員們是否真的已經開始物色新公司，我方就不得而知。」由於與Wonder Girls前後差不多時間出道的女團KARA、4Minute、Rainbow、2NE1等在去年都陸續傳出解散的消息，令大批粉絲聞之心碎，現在Wonder Girls究竟是否會成為今年第一個出道這麼多年仍舊面臨解散結局的另一女團，也引發大眾關注。

成軍十年來經歷過數次成員變動的Wonder Girls，在本月中與所屬社「JYP娛樂」之間的合約正式到期後的動向為何，讓人相當關注。（翻攝自Wonder Girls官方粉絲專頁）