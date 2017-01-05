限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》

2017/01/05 07:57

《新世紀福爾摩斯》第4季將與英國同步。（AXN提供）〔記者賀靜賢／台北報導］AXN將於1月7日起，每週六晚間9點與英國同週首播《新世紀福爾摩斯》，消息一出立刻引發卷福迷熱議，眼尖劇迷發現英國《新世紀福爾摩斯》官方臉書釋出一張指名給台灣劇迷「MISS ME 台灣?」的神祕訊息，斗大的塗鴉字體佔據福爾摩斯的住家，畫面中眉頭深鎖的華生與福爾摩斯，似乎暗示著第四季將邁向前所未有的黑暗。

距離《新世紀福爾摩斯》第三季的播出已暌違3年之久，在上一季的結尾中，號稱「犯罪界拿破崙」的超級大反派莫里亞蒂，留下「MISS ME?」 的駭人訊息，為巨大謎團暗藏伏筆，原本以為早已舉槍自盡的他，陷入死而復生的疑雲，為劇情走向丟下一枚震撼彈。

班尼狄克獨特的長相，曾讓《新世紀福爾摩斯》編劇考慮選擇其他演員。（AXN提供）
英國BBC為了回饋台灣廣大劇迷的死忠支持，直接發送台灣限定訊息，問台灣的粉絲「想我嗎，台灣?」，意謂邀請台灣劇迷共同接招。

《新世紀福爾摩斯》編劇同時也飾演福爾摩斯哥哥的馬克·加蒂斯，自曝選角時因為班尼狄克獨特的長相，曾考慮選擇其他演員，他說: 「第一次試鏡看到他時，覺得這個演員不夠性感，鼻子似乎也長得怪怪的。」差點錯過了一個這麼好的演員。

推薦新聞
AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路 AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
2017/01/05 07:25
這個團體做了什麼事 竟釣出A-Lin親自留言 這個團體做了什麼事 竟釣出A-Lin親自留言
2017/01/04 22:59
長澤雅美驚現肉餅臉 魚尾紋搶鏡 長澤雅美驚現肉餅臉 魚尾紋搶鏡
2017/01/05 06:00
豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」 豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」
2017/01/05 06:00
全家都中49魔咒 他…逃過一劫 全家都中49魔咒 他…逃過一劫
2017/01/04 23:30
當阿妹嘉賓遭譙 變性歌手怒喊告 當阿妹嘉賓遭譙 變性歌手怒喊告
2017/01/04 22:46
侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」 侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」
2017/01/05 08:06
被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
2017/01/05 07:57
車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年 車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年
2017/01/05 07:32
天后容祖兒裝傻 親暱台灣小鮮肉 天后容祖兒裝傻 親暱台灣小鮮肉
2017/01/05 07:28
滅火器國道爆胎驚魂 網傳陳綺貞及時救援 滅火器國道爆胎驚魂 網傳陳綺貞及時救援
2017/01/05 07:41
50歲珍娜傑克森生了 創好萊塢高齡產子紀錄 50歲珍娜傑克森生了 創好萊塢高齡產子紀錄
2017/01/05 06:00
0312密碼狂顯靈-田中實加幻謊寫灣書 撈近200萬 0312密碼狂顯靈-田中實加幻謊寫灣書 撈近200萬
2017/01/05 06:00
林依晨戲約排到年底 做人要延期 林依晨戲約排到年底 做人要延期
2017/01/05 06:00
NELL月中首撲寶島開唱 驚喜發行特別專輯回饋台迷 NELL月中首撲寶島開唱 驚喜發行特別專輯回饋台迷
2017/01/05 07:45
車太鉉自爆恐慌症 服藥4年 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
2017/01/05 06:00
葛仲珊年過30媽逼婚 驚問子宮是否快壞掉 葛仲珊年過30媽逼婚 驚問子宮是否快壞掉
2017/01/05 06:00
郭雪芙爆吃小鮮肉 曖昧宮以騰23小時 郭雪芙爆吃小鮮肉 曖昧宮以騰23小時
2017/01/05 06:00
送行陳俊良 陳昭榮葉全真不捨 送行陳俊良 陳昭榮葉全真不捨
2017/01/05 06:00
別敲兩次門再創恐怖經典 別敲兩次門再創恐怖經典
2017/01/05 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.