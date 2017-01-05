被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》

《新世紀福爾摩斯》第4季將與英國同步。（AXN提供）〔記者賀靜賢／台北報導］AXN將於1月7日起，每週六晚間9點與英國同週首播《新世紀福爾摩斯》，消息一出立刻引發卷福迷熱議，眼尖劇迷發現英國《新世紀福爾摩斯》官方臉書釋出一張指名給台灣劇迷「MISS ME 台灣?」的神祕訊息，斗大的塗鴉字體佔據福爾摩斯的住家，畫面中眉頭深鎖的華生與福爾摩斯，似乎暗示著第四季將邁向前所未有的黑暗。

距離《新世紀福爾摩斯》第三季的播出已暌違3年之久，在上一季的結尾中，號稱「犯罪界拿破崙」的超級大反派莫里亞蒂，留下「MISS ME?」 的駭人訊息，為巨大謎團暗藏伏筆，原本以為早已舉槍自盡的他，陷入死而復生的疑雲，為劇情走向丟下一枚震撼彈。

班尼狄克獨特的長相，曾讓《新世紀福爾摩斯》編劇考慮選擇其他演員。（AXN提供）

英國BBC為了回饋台灣廣大劇迷的死忠支持，直接發送台灣限定訊息，問台灣的粉絲「想我嗎，台灣?」，意謂邀請台灣劇迷共同接招。

《新世紀福爾摩斯》編劇同時也飾演福爾摩斯哥哥的馬克·加蒂斯，自曝選角時因為班尼狄克獨特的長相，曾考慮選擇其他演員，他說: 「第一次試鏡看到他時，覺得這個演員不夠性感，鼻子似乎也長得怪怪的。」差點錯過了一個這麼好的演員。