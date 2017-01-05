限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂

2017/01/05 09:31

魏德聖代言老花鏡片，示範廠商研發的虛擬實境，體驗戴上老花鏡片的感覺。（萬里路提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕《賽德克‧巴萊》名導魏德聖平常總是拍別人，終於也有被拍的時候，2011年他曾替酒品拍廣告，隔了6年才再接下萬里路老花鏡片代言，昨記者會上播映廣告，影片中讓人見識到他活潑俏皮的另一面，對於當演員的感覺，他透露：「怪怪的，人家叫我做什麼就做什麼。」而被問到拍廣告是否為了電影籌措資金？他澄清是因自己已愛用該品牌8年，是忠實客戶，而且「沒什麼錢，這是能籌多少資金？」

據《中國時報》報導，他的新片《52赫茲我愛你》將在本月26日上映，他不憂心票房問題，較擔心如何吸引觀眾，不少影城因應一例一休調漲電影票價，恐壓縮民眾觀影數量，對此魏導樂觀說：「沒那麼慘，這部電影這麼甜，過年甜一點不好嗎？」至於他的新年新希望，當然心繫新電影，他說：「這次的電影類型是新嘗試，台灣朋友喜歡就是我最大滿足！」

相關新聞

推薦新聞
AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路 AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
2017/01/05 07:25
驚！AV界最美女王天海翼性愛偷拍片外流？ 驚！AV界最美女王天海翼性愛偷拍片外流？
2017/01/05 07:19
豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」 豬哥亮靠意志力化療 不爽受封「神主牌」
2017/01/05 06:00
侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」 侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」
2017/01/05 08:06
超級棋士Master身世揭曉！女神黑嘉嘉手癢 超級棋士Master身世揭曉！女神黑嘉嘉手癢
2017/01/05 07:48
才說有好感 李玉璽半夜po單身宣言切割吳心緹 才說有好感 李玉璽半夜po單身宣言切割吳心緹
2017/01/05 07:36
余祥銓失業換車降級 揪友跑攤嗑消夜 余祥銓失業換車降級 揪友跑攤嗑消夜
2017/01/05 08:50
林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
2017/01/05 06:00
被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》 被嫌這那裡怪怪的 班奈狄克差點錯過《福爾摩斯》
2017/01/05 07:57
車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年 車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年
2017/01/05 07:32
陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
2017/01/05 06:00
驚！成軍10年 Wonder Girls要離開JYP了？ 驚！成軍10年 Wonder Girls要離開JYP了？
2017/01/05 09:08
周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友 周揚青爆小豬為愛妥協 甜蜜指數閃瞎網友
2017/01/05 10:00
混很大！假日本女陳宣儒 自稱也是荷蘭人 混很大！假日本女陳宣儒 自稱也是荷蘭人
2017/01/05 10:56
魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
2017/01/05 09:31
葛仲珊年過30媽逼婚 驚問子宮是否快壞掉 葛仲珊年過30媽逼婚 驚問子宮是否快壞掉
2017/01/05 06:00
林依晨戲約排到年底 做人要延期 林依晨戲約排到年底 做人要延期
2017/01/05 06:00
GD曬千萬超跑 怒嗆私生飯 GD曬千萬超跑 怒嗆私生飯
2017/01/05 06:00
NELL月中首撲寶島開唱 驚喜發行特別專輯回饋台迷 NELL月中首撲寶島開唱 驚喜發行特別專輯回饋台迷
2017/01/05 07:45
車太鉉自爆恐慌症 服藥4年 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
2017/01/05 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.