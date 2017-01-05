魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
2017/01/05 09:31
魏德聖代言老花鏡片，示範廠商研發的虛擬實境，體驗戴上老花鏡片的感覺。（萬里路提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕《賽德克‧巴萊》名導魏德聖平常總是拍別人，終於也有被拍的時候，2011年他曾替酒品拍廣告，隔了6年才再接下萬里路老花鏡片代言，昨記者會上播映廣告，影片中讓人見識到他活潑俏皮的另一面，對於當演員的感覺，他透露：「怪怪的，人家叫我做什麼就做什麼。」而被問到拍廣告是否為了電影籌措資金？他澄清是因自己已愛用該品牌8年，是忠實客戶，而且「沒什麼錢，這是能籌多少資金？」
據《中國時報》報導，他的新片《52赫茲我愛你》將在本月26日上映，他不憂心票房問題，較擔心如何吸引觀眾，不少影城因應一例一休調漲電影票價，恐壓縮民眾觀影數量，對此魏導樂觀說：「沒那麼慘，這部電影這麼甜，過年甜一點不好嗎？」至於他的新年新希望，當然心繫新電影，他說：「這次的電影類型是新嘗試，台灣朋友喜歡就是我最大滿足！」
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