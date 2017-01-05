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余祥銓失業換車降級 揪友跑攤嗑消夜

2017/01/05 08:50

余祥銓開著爸媽的車出門吃消夜。（年代Much提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣藝人余祥銓出道多年代表作少，爭議新聞卻不間斷，去年10月余祥銓福斯車變速箱壞掉，讓媽媽李亞萍付修車費，後來兩人不滿車商加討10萬元的修車費，氣到控訴車商，引起關注。前晚余祥銓被發現開著新車，在路邊大嗑消夜，看起來十分悠閒。

余祥銓出包不斷，去年福斯車變速箱壞掉，因維修引起紛爭，又引起一陣討論。前晚，余祥銓被《蘋果日報》質擊，不開福斯改開一輛由張孝全代言的KIA休旅車，這台KIA All-New Sportage，新車價最高規格旗艦版約113萬9000元，品牌、車價都跟先前他所開的動輒破200萬元以上的福斯跑車、賓士等級差很大。

開車上路的余祥銓，這次不帶正妹，反而帶著男性友人趴趴走，一行人展開美食之旅，先是在美食街吃豆花，接著跟友人一起分食鯛魚燒，最後以香甜的麻糬收尾，可以說是吃的行家，也難怪他的身材一直維持圓潤。

對於換新車一事，余祥銓解釋︰「車子是爸媽公司的車，我不會買紅色的車，但拿來代步無所謂啦。」對於車商爭議，他說已經和解，未來會不會買自己的新車，他無奈的表示︰「等賺到錢再說吧。

余祥銓改開張孝全代言的KIA休旅車。（資料照，記者陳逸寬攝）

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