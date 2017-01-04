全家都中49魔咒 他…逃過一劫

陳凱倫如今每每站在舞台上，都願意多付出心力，認真對待每個機會。（陳凱倫提供）〔記者劉衛莉／台北報導〕說起來也玄！陳凱倫的爺爺、父親、姑姑和哥哥，都在49歲時辭世，他自己49歲那年的1月2日，走在往中央電台錄音的路上，竟莫名其妙的被新加坡商的轎車迎面撞倒，在醫院住了半個多月，「所以我能多活這些年，已經格外珍惜，體會到無常永遠比明天先到！」

陳凱倫當年車禍急救後，轉入病房。（陳凱倫提供）

10年前這場車禍，陳凱倫大難不死，「當時我倒在北安路中央電台門口，眼鏡，文件、CD、包包散了一地，心裡只想到：你怎麼把我撞倒了，我馬上要工作做訪問。」他清楚記得當時安排了盧廣仲的訪問，「結果這一錯過，我至今再沒有訪問到盧廣仲。」

當時陳凱倫左臉全是血，也顧不了訪問，就直奔醫院急診室，「人生是福是禍，真的太難講了」，他透露，剛好在車禍前幾天，認識醫院院長，想邀他農曆年後去演講，跟他交換了張名片，「沒想到我這天的車禍竟然用上了！」

陳凱倫日前現身大愛台，訪問副總監何建明（左）。（陳凱倫提供）

一出院，陳凱倫立即上工主持《大愛會客室》，7年前卻因兒子陳銳出事，他黯然離開工作了15年的大愛台，這幾年經歷他心境逐漸明朗，為了交學校的期末報告，日前他再度現身大愛台，製作《你不認識的大愛台》，採訪副總監何建明，「我們15年前曾一起主持過《大愛Call in》節目」，他說多虧老同事協助，採訪順利完成。

沒想到很多人以為他重回大愛台開節目，「我現在是無所求，反而更坦然了，有種前腳走、後腳放，如釋重負的感覺。」他強調，新的一年開始，他跨出這一步，對他意義非凡，也再次證明他《活在當下》，珍惜每個緣份！