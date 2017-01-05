AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路

櫻井良美從AV界引退後，便轉型擔任化妝師、美髮師、美容護膚沙龍按摩師及演員。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕有「演技最浮誇的AV女優」之稱的櫻井步，自從去年3月引退後轉型當化妝師、美髮師、美容護膚沙龍按摩師後，偶爾還跑去演戲，並將名字改為「櫻井良美」，而她也在推特介紹自己的新身分，繼續維持曝光度，有別於大部分的AV女優，多數都不希望拍過AV的舊事曝光，引退後多隱姓埋名走低調路線，櫻井步不但在推特上放上與女兒的合照，甚至還向外界公開之前為何會拍攝超過700支A片的原因，只因為她可能比想像中更需要錢！

櫻井良美接受採訪，並在推特上公開媽媽的照片，透露自己有個偉大的母親。（翻攝自推特）根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》介紹，最近活動不少的櫻井良美除了參與舞台劇的演出，更接受了專欄作家AkeMin的採訪，暢談與母親間的親子關係，書中不僅完整紀錄了她到酒店上班、瘋狂接客累積成了2萬人斬，然後再到AV界拍片的心路歷程，最讓人訝異的是媽媽不但知道她在拍A片，甚至還非常支持她，成為她最大的精神支柱。

而櫻井良美也在書出版後將書封及母親的照片PO上推特，留言「我的母親是偉大的。透過這本書的出版，我希望可以改變對AV的偏見」。

櫻井良美也在推特上分享與女兒的合照。（翻攝自推特）