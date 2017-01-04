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孫儷網拍老公愛褲 鄧超哭喊：我可以贖回來嗎？

2017/01/04 21:58

孫儷（前）與鄧超時常在微博鬥嘴，逗趣互動受到粉絲喜愛。（翻攝自孫儷微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星孫儷與鄧超結婚多年，婚後育有1子1女，夫妻倆時常在微博分享家庭生活、隔空鬥嘴，逗趣互動引起網友關注。今日孫儷在微博PO文，表示要把鄧超的青蛙褲子賣掉，還放上鄧超穿著青蛙裝的照片，讓鄧超瞬間崩潰，在發文下跪求老婆大人手下留情，兩人在微博鬥嘴的過程，讓網友笑翻。

鄧超無奈在孫儷微博留言，放話要買回褲子。（翻攝自鄧超微博）

孫儷先是在微博發文，「我要把這條褲子給賣了，有人要嗎」直言褲子太佔空間，並用超便宜的價格賣出，要有興趣的人可以到她的網路商店購買，但仔細一看發現這件褲子，正是前幾天鄧超興奮地在微博和粉絲分享的「摯愛」，隨後鄧超就在底下留言「這條褲子是我的摯愛好嗎，為什麼這樣對我」、「起碼和我商量一下吧」並附上大哭表情，向老婆求情，沒想到求饒無效，鄧超立刻轉變語氣「搞事情是吧」、「誰買我永遠比他多一毛」、「我可以贖回我的襪褲嗎」

孫儷迅速將鄧超的褲子放到網路拍賣。（合成圖，翻攝自孫儷微博）

但孫儷似乎下定決心要出清這件「大型垃圾」，完全不理會鄧超的求情，只擔心賣不出去，還不忘虧鄧超「怎麼辦，他總是買這種特別大陀，不華也不實的東西回家」。兩人鬥嘴的甜蜜互動，引來眾多網友關注，更出現了「孫儷鄧超微博日常」的話題，可見夫妻倆的高人氣。

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