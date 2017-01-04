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慘遭阿妹不斷打槍 BOXING這樣發洩

2017/01/04 20:56

BOXING被阿妹「磨」功伺候。（EMI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕BOXING推出新專輯，新歌《不簡單》是被天后老闆娘「阿妹」張惠妹「打槍」次數最多的歌曲，阿妹交代他們要勇敢表達內心的脆弱面，每一句歌詞都要「痛」到，「磨功」一流的她甚至還嚴厲評論：「你們怎麼唱得這麼開心？」嚇得雙主唱葛西瓦和好樂迪趕緊改變詮釋方式，把內心最深處的痛挖出來。

BOXING在廢棄車廠拍MV。（EMI提供）葛西瓦在MV中打拳宣洩情傷。（EMI提供）

MV則安排失戀的葛西瓦要跟貝斯手洛克斯打拳，藉此宣洩情緒，兩人在真實生活中就是拳擊好手，拍攝時葛西瓦四處放話：「我要打爆洛克斯！」只見他猛烈揮拳，洛克斯擋了好幾拳後用勾拳奮力回擊，不禁回嗆：「他打得很重，有一點假戲真做喔。下次一起運動時，他最好小心一點！」

吉他手阿六在MV拍攝現場不改搞笑本色，他拿著準備燒毀的道具照片「看圖說故事」：「這張照片是我跟我女友在分手前一天晚上，我幫她拍的」、「這是我們第一次上山，她很喜歡吃草莓」、「這是我們拍婚紗的那天晚上，她說她喜歡玫瑰花……」掰功一流。

MV現場點起熊熊大火，團員們燒毀照片。（EMI提供）

不過阿六後來分享自己療癒情傷的經驗，「之前失戀的時候，我會去遼闊的地方散心，像是海邊或山上。我也會聽一些比較重搖滾的音樂來發洩情緒，讓自己忙碌、分心，不要去想太多，心情就會慢慢好起來。」

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