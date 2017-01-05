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NELL月中首撲寶島開唱 驚喜發行特別專輯回饋台迷

2017/01/05 07:45

NELL將於月中首度登台開唱，為了這次的寶島行特地推出新歌加精選，做為獻給台灣樂迷的驚喜禮物。（環球提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕 被譽為「韓國版酷玩樂團」、出道至今逾15 年的南韓指標性現代搖滾樂團NELL，為迎接21日的台灣首場演唱會，精心挑選並重新錄製他們的經典作並加上最新專輯《C》，集結成送給寶島歌迷的特別專輯《Beauful Stranger》，做為獻給台灣樂迷的驚喜禮物。

從韓國弘大街頭表演起家的4人搖滾樂團NELL由主唱兼吉他手、鍵盤手金鐘萬、吉他手李在京、貝斯手李政勛、鼓手鄭在元組成，帶有感性又細膩的曲風與空靈療癒的歌聲成為他們的獨特風格﹐2001年出道至今發表過許多經典歌曲，收錄在第4張專輯的歌曲《緬懷記憶的時間》不僅讓NELL榮獲韓國金唱片獎最佳搖滾獎等橫掃年末頒獎典禮，更讓他們成為家喻戶曉的韓國代表性樂團，該曲也成為韓國樂壇眾多歌手展現其唱功實力的翻唱首選，同時，這首經典代表曲目也將收錄在本次的台灣特別專輯當中。

主唱金鐘萬除了深受韓國多位知名音樂人欣賞，並受邀參與過多張專輯製作，近日內更在南韓國民綜藝節目《無限挑戰》中，以首次出演綜藝節目之姿出演嘻哈特輯，與 ZICO、鄭埻夏合作發表新曲，不僅帶來高討論度，更令人再次折服於金鐘萬的音樂才華。被稱為「音樂人們的音樂人」的 NELL以感性豐富的歌詞與夢幻的旋律擄獲許多樂迷，鮮少出現在媒體接受訪問的他們，對於這次的台灣行也透露充滿期待；此外，《Beauful Stranger》將於6日在台發行。

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