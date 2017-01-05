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車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年

2017/01/05 07:32

金裕貞（右）因健康問題缺席新片宣傳，搭檔車太鉉自爆也曾得過恐慌症，並以自身經歷鼓勵她克服難關。（翻攝自IG）〔記者陳立妍／綜合報導〕17歲的南韓「國民妹妹」金裕貞先前因在新片《因為愛》宣傳時站三七步挨轟，接連1周內傳出重感冒、壓力性休克2度緊急入院，和他共演《因》片的前輩車太鉉除了發聲力挺她，並一肩扛起宣傳重任，甚至自爆自己也曾因恐慌症吃了4年的藥，以自身經歷鼓勵金裕貞克服這次的難關。

車太鉉日前除了在受訪時替金裕貞引發的態度爭議解圍，「好像只是用那樣的姿勢休息了一下，不管怎麼看我的姿勢都好像更不好看，很擔心孩子因此受傷」，甚至在節目上透露金裕貞因為對抗生素過敏無法吃藥，擔憂她重感冒加劇。

昨曝光的報導中，車太鉉談及金裕貞因健康問題無法出席新片宣傳活動，再度感性表示：「真的很可憐，如果只是因為感冒而昏倒就好了，藝人是一份要經歷很多事情的職業，剛開始能夠堅持的話就可以克服，如果没辦法克服，以後又會因為什麼事情昏倒。我很了解，我也去過很多次急診室，得過恐慌症、吃了4年的藥，結婚前非常嚴重，結婚後才漸漸變好轉，現在也沒有完全痊癒，只是一直在堅持而已。」一席話除了感嘆藝人難為，更表達了對金裕貞的滿滿不捨。

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