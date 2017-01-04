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艾力克斯當眾猛抓老婆XX 郭彥均夫妻超尷尬

2017/01/04 21:02

郭彥均（左）在網路節目上爆料艾力克斯（右）在聚餐時當眾抓李詠嫻的胸部。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥均和老婆相戀10年，結婚後依然保持感情熱度，被網友封為「寵妻男星」之一。日前他和艾力克斯在網路節目上做菜，並大聊愛老婆的趣事，孰料竟當場爆料，艾力克斯曾在友人聚餐上，直接用雙手猛抓李詠嫻的胸部，讓艾力克斯聽了直呼「怎麼講這個」，還忙著澄清，讓網友笑翻。

艾力克斯（左）被爆在和好友聚餐時，當著眾人的面抓李詠嫻（右）的奶，讓現場超傻眼。（翻攝自艾力克斯臉書）

郭彥均和艾力克斯在網路節目上大聊愛老婆的經驗，艾力克斯笑說郭彥均上節目還要一直跟老婆放閃，讓郭彥均話鋒一轉，爆料艾力克斯跟老婆李詠嫻的誇張放閃經驗回擊。

郭彥均（右）和老婆甜蜜形象很受粉絲歡迎，郭彥均也被封為「寵妻男星」之一。（翻攝自郭彥均臉書）

郭彥均說有一次和艾力克斯夫婦聚餐，快被「美國回來的」嚇死，他說艾力克斯到現場後，竟然將雙手放在李詠嫻的雙乳上，當場還有一眾好友們，已經讓郭彥均覺得很誇張了，孰料艾力克斯竟然開始抓捏李詠嫻的乳房，讓郭彥均和老婆超尷尬，只好藉口要餵孩子吃飯將頭轉走。

艾力克斯沒想到郭彥均居然把這個事情說出來，趕忙解釋「尾牙喝多了」，結果遭到郭彥均秒打槍「根本還沒開始喝」，讓現場笑翻。

相關影片（約26分24秒處）：擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒。

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