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阿信房間長這樣 看過Duncan真面目感想是...

2017/01/04 19:44

阿信跨界非常成功。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信和國內外設計師共同參展的「STAY REAL LIFE#在場証明」特展，可以看到風格完全不同的展出特色，阿信臉書粉絲多達377萬人，而知名插畫家Duncan也有320萬粉絲，領域不同卻都超人氣，阿信對於面具底下的Duncan也充滿好奇，看過他廬山真面目之後，阿信給予很高評價。

阿信房間有隻大犀牛，他也自認最像犀牛。（記者陳逸寬攝）

這次展出讓不同參展人在各自房間發揮創意，阿信房號「555」，裡面有一隻大犀牛，而阿信說自己最像的動物就是犀牛。

Duncan談到：「903號房也就是我的展區，每天都會隨機偷放一顆彩蛋（是紅色的扭蛋很好認），裡面有我畫的一個小東西，如果找到了可以把它帶回家。」而903就是他的生日。

阿信展場房間的創作作品。（記者陳逸寬攝）不二良（左起）、阿信、李洪基、Duncan共同參與展出。（記者陳逸寬攝）

阿信自認像犀牛，Duncan則自認最像樹懶，平常Dnucan總是神祕的戴上面具，連阿信對他都充滿好奇，這次共同參展，阿信終於看到Duncan本人真面目，阿信說：「面具下的Duncan不輸李洪基，還一樣有金頭髮。」

展覽將從即日起至2月28日在松山文創園區5號倉庫展出。

Duncan展區吸引許多民眾拍照。（記者陳逸寬攝）

　

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