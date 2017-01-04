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邰智源飆罵Kid 背後原因讓他很感動

2017/01/04 20:26

Kid日前請朋友到新開餐廳吃飯，邰智源怕他賠太慘，打電話關心他。（翻攝自Kid臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Kid以CIRCUS出道，以搞怪風格和裸奔造成不少話題，後轉戰主持敢說敢玩的個性也受到不少觀眾歡迎。日前他和朋友合夥開的火鍋店試營運，邀請不少演藝圈好友到店裡用餐，霸氣的Kid幫前來用餐的藝人通通買單，前前後後花了約10萬元，義氣舉動竟然惹到邰智源，為此還打電話狂罵他長達15分鐘。

邰智源的關心讓KidD非常感動。（翻攝自Kid臉書）

據《ETtoday》報導，邰智源日前突然打電話給Kid，質問他邀請藝人朋友到店裡吃飯，卻不讓對方付一毛錢，擔心Kid會因此而慘賠，邰智源為了Kid可能賠錢一事，足足狂念了Kid15分鐘，讓Kid表示「他是替我著想啦...不然我這樣可能會虧錢」，也對邰智源如此關心後輩非常感動。

Kid在演藝圈好友不少，日前新開餐廳請好友到店裡用餐，全部由他買單近10萬元。（翻攝自Kid臉書）

不過Kid自認開店初衷不是想成為商人，他表示雖然從開店以來，請朋友吃飯就已經花了10萬多元，不過他覺得從朋友那邊收到的回應更重要，他直言「不是要刻意、要交換什麼」，而是希望朋友們可以給他餐廳中的服務和餐點最真誠的建議。

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