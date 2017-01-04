當街接吻又摸臀 李冰冰認愛小男友！

李冰冰（右）大方認愛許文楠（左）。（翻攝自李冰冰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一向是演藝圈黃金剩女的李冰冰，近日被爆出，在三亞拍片的期間，任職投資公司高級主管的許文楠不但帶著其父母去探班，還跟她當街上演背後摸臀、環抱和接吻的舉動，親密行徑讓人看了超害羞。而今日晚間，李冰冰更於微博大方認愛，直言對方就是她最好的安排！

李冰冰（左）和許文楠（右）被拍到當街接吻。（翻攝自國民在線娛樂微博）

李冰冰今日晚間於微博PO出和許文楠甜蜜對視、鼻尖快碰到鼻尖的照片，並發文寫說「一切都是最好的安排」大方認了小男友，女神終於戀愛ing！此外，李冰冰的好友、男演員任泉也在留言處感性回應說，自己終於將美女送到小鮮肉的身邊，讓23年的好友除了有他這個「左膀」又多了許文楠這個「右臂」，算是了卻了一樁心願，自曝自己的媒人身分。

任泉（右）是李冰冰（左）新戀情的媒人。（翻攝自羚羊陌陌微博）

事實上，由於許文楠此次探班是帶著李冰冰的父母一同前往，感覺上和女友的家長相處得相當融洽，因此大家都紛紛推測李冰冰可能好事近了，和許文楠步入禮堂的機率相當高，不知道今年有沒有機會看到李冰冰披上白紗的模樣。

李冰冰微博全文。（合成圖，翻攝自李冰冰微博）