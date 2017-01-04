「莉亞公主」母女永不分離 將合葬林茵紀念公園

〔即時新聞／綜合報導〕「莉亞公主」母女將舉行私人追思會，並將合葬於眾多好萊塢影星的長眠之地－林茵紀念公園（Forest Lawn Memoral Parks）。

根據《美國廣播公司新聞網》（ABC News）報導，好萊塢影壇傳奇母女檔黛比雷諾（Debbie Reynolds）與嘉莉費雪（Carrie Fisher）將合葬於眾多好萊塢影星的長眠之地－林茵紀念公園（Forest Lawn Memoral Parks），且於當地時間星期四（5日）舉行的追思會僅限親友參加。

根據《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）引述家族的消息來源，證實於星期四（5日），在黛比雷諾和嘉莉費雪生前為鄰的比佛利山（Beverly Hills）住宅舉行追思活動。

據悉，家屬們正在討論是否要舉行公開紀念的活動，不過目前尚未透露任何規劃。

辭世後長眠於林茵紀念公園的名人，包括了「音樂傳奇天王」麥可傑克森（Michael Jackson）、保羅沃克（Paul Walker）、「玉婆」伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）等知名好萊塢影星。