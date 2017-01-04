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豬哥亮拖病體挺《西城》 聽到神主牌呸呸呸

2017/01/04 19:20

《西城童話》首映會，豬哥亮。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕豬哥亮今抱病現身，精神看來不錯，由導演葉天倫攙扶上台，力挺《西城童話》，他的合身西裝被主持人「陶子」陶晶瑩大讚有型，讓豬哥亮是「豬」心大悅，不過他快閃致詞不到5分鐘就匆匆離開。

《西城童話》首映會，李李仁（左）、豬哥亮。（記者陳逸寬攝）

豬哥亮說，人生拍過不少賀歲片，其中兩部就是葉天倫執導，一定要來捧場，他也大讚葉天倫有才，眼光好才挑到李李仁當男主角。陶子也讚豬哥亮是票房神主牌，不過被豬哥亮吐槽：「什麼神主牌」，不吉利。

《西城童話》首映會，李李仁（左）和陶晶瑩台上接吻。（記者陳逸寬攝）

該片上映日期是李李仁生日，豬哥亮說也順便幫他過生日，陶子介紹李李仁上台時還稱老公是《屍速列車》孔劉，直呼：「好帥要失控了。」李李仁則回說，上台很緊張害羞，因為主持人太「水」，現場放閃，李李仁和陶子更被拱「親一個」，兩人也大方接吻。

《西城童話》首映會，陶晶瑩（右1）台上放閃。（記者陳逸寬攝）

陶子接著說，今準備了兩位「辣妹」幫老公過生日，李李仁說：「別人準備我不怕，自己老婆介紹就好緊張。」結果是由另兩位演員楊貴媚和郭書瑤拿著巨型壽桃上台為他賀壽。而邱瓈寬今天也「路過」記者會，驚喜現身的她被抓上台講兩句，見陶子稱讚自己老公好帥，大嗆「真不要臉」。

該片也請到江國賓、丁強、「鳥來嬤」吳敏等人演出，《西城童話》是「捷運愛情故事系列」作，以西門町為背景寫出各個小人物的故事；1月6日全台上映。

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