（影音）節目是開來停的 陶晶瑩淡看利菁入主舊地盤

利菁（右）和陶晶瑩（左）一向被認為互相競爭的對手。（合成圖，中天提供、資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「陶子」陶晶瑩今年請辭《大學生了沒》後，不僅鮮少在電視上曝光，也幾乎沒有再進電視台，甚至《大學生》收攤後，最後還是輾轉由常被視為陶子對手的利菁接下該時段。對於利菁新開節目《麻辣天后傳》，陶子昨日在直播中直言：「所有節目都是開來停的。」

陶晶瑩（左）昨日參加于美人（右）的直播。（翻攝自于美人臉書）

陶晶瑩昨日上于美人的讀書會直播，宣傳自己的新書《X！為何我又站在雪地上》，由於她的書中也大爆演藝圈秘辛，因此當被問及演藝圈不景氣時，陶子甚至自己坦言其實利菁開新節目後很多人會來問她要不要祝福她、要不要去上節目？而陶子認為，其實現在大家真的都不容易，「所有節目都是開來停的」，包括她自己要開的新節目。

陶子認為，她現在幾乎看不到電視台老闆有決心想要把節目做好，更可悲的是，媒體應該要有自己的責任和良心，儘管賠錢也該把節目做好，但是現在的媒體卻都是生意人。陶子還認為，或許NCC應該斟酌開放冠名，才能使製作團隊有資金做出好節目。

陶晶瑩（右）在金馬獎上開舒淇（左）玩笑被批太過火。（台視提供）

除此之外，之前陶子在金馬獎上說舒淇懷孕被批評玩笑開過頭，她則回應其實那都是她刻意的，為的是應證某個傳播理論，只不過現在不能講。而于美人也力挺她說，自己有朋友認為懷孕橋段是典禮全程幽默感最高的地方，不解為何台灣人不懂。

對於自己寫書大爆演藝圈內幕，陶子說其實她沒有顧慮，且她的政大教授也鼓勵她說，趁自己還有影響力和話語權時，應該多站出來講點話。

相關影片：（影片擷取自于美人臉書，如遭移除敬請見諒）