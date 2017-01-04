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浩角翔起暫別前扮雞 擺出87的原因是...

2017/01/04 17:59

「浩角翔起」阿翔與浩子分別擺起數字8跟7姿勢，以「霸氣」之意推薦6部喜劇電影。（衛視電影台提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕「浩角翔起」成員浩子日前公布將在今年暫別演藝圈，兩人趁著拆夥前，合體拍攝衛視電影台「瘋狂雞喜看電影」推薦影片。

為符合今年雞年主題，阿翔身穿雞裝造型入鏡，與浩子兩人擺出所有雞年吉祥話的動作；只見兩人一下子擺出「聞雞起舞」、一下呈現「雞飛夠跳」、當然也少不了「金雞報喜」，各種趣味動作的展現看得出兩人好默契。

阿翔與浩子也分別擺起數字8跟7姿勢，以「霸氣」之意推薦6部喜劇電影。阿翔比出數字8時還自嘲說，「我是雞又比8，應該不會有其他不當聯想吧？」引來在場工作人員一陣爆笑。

「浩角翔起」趁著暫時拆夥前，合體拍攝衛視電影台「瘋狂雞喜看電影」推薦影片。（衛視電影台提供）

衛視電影台從除夕1月27日起一連6天每晚9點，推出6部全台首播影片，伴觀眾過新年。除夕由劉德華與黃曉明攜手主演的《偷天特務》打頭陣；初一安排人氣動畫《烏龍派出所40週年特別篇: The Final》；初二播出浩角翔起主演喜劇《傻瓜向錢衝》；初三有帥氣歐巴李敏鎬與鍾漢良互飆電力的《賞金獵人》；初四播軍教喜劇片《報告班長：勇往直前》；初五推出由王心凌、王樂妍、拐拐、小茉莉等一群辣妹主演喜劇「風雲高手」。

衛視電影台今年加碼推出《瘋狂雞喜看電影》贈獎活動，觀眾有機會抽到東京、首爾、上海、香港、新加坡及曼谷的來回機票，詳情可查詢衛視電影台臉書粉絲團。

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