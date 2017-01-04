31歲葛仲珊空窗 葛媽驚問：XX壞掉了？

葛仲珊平面聯訪。（記者宋志雄攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕葛仲珊今天舉辦發片記者會，她出道至今感情一片空白，透露老媽去年曾問她：「妳甚麼時候要結婚？甚麼時候要生小孩？」無預警的逼婚嚇了她一跳，葛媽甚至語出驚人：「妳那個（子宮）是不是快壞掉了。」讓才31歲的葛仲珊「倒彈」，感到相當傻眼。

葛仲珊平面聯訪。（記者宋志雄攝） 葛仲珊平面聯訪。（記者宋志雄攝）

金曲新人葛仲珊推出新專輯《皇后區的皇后》，她曾獲金曲肯定，不過她的父母對她來台當歌手，仍感到憂心，直到她去年獲頒美國紐約的「海外優秀青年獎」，葛爸出席幫女兒領獎，終於對葛仲珊改觀，現在還會幫朋友索取簽名照。

葛仲珊的新歌《你不懂我》，這次邀來老爸、老媽獻聲，把日常碎念女兒的內容錄成歌，葛仲珊笑說：「我媽最常要我要早點睡，姿勢要正確，不然會長骨刺。」最近更會叮嚀女兒：「妳寫的歌，最好是要像是Michael Jackson，做的歌大家都喜歡。」母女倆無厘頭的互動，讓大夥笑翻。

葛仲珊平面聯訪。（記者宋志雄攝）

今天剛巧是葛媽媽62歲的生日，貼心的葛仲珊已越洋訂花當禮物，談到媽媽在聽了她寫給朋友的歌《就改天》，還忍不住追問：「什麼時候妳會幫媽媽寫一首？」越來越滿意女兒的音樂才華。