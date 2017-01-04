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曉明大危機！ Angelababy暗勾吳亦凡閃曬情人牌

2017/01/04 17:45

adidas Originals全新代言人Angelababy個性詮釋柏林系列服裝。（adidas Originals提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Angelababy當媽也有桃花她和吳亦凡同穿adidas Originals莫非有玄機，正宮黃曉明難道不擔心？原來2017年Angelababy正式加入adidas Originals大家族，所以這回她和范冰冰、吳亦凡紛紛穿上新裝，演繹新世紀潮流之都柏林風采。

范冰冰率性走高冷路線展現個人風采。（adidas Originals提供）

時尚界是殘酷的，一個品牌出現兩個女神當然會暗中較勁。個性鮮明的Angelababy選擇紅色連帽T-Shirt演繹輕鬆活力，「范爺」范冰冰則以Tubular Shadow編織款回擊，非直線切割拼接編織鞋面和撒哈拉沙漠的中性色調，讓范爺充滿豪門奢華魅力。型男路線的吳亦凡不與女神鬥，選擇男裝柏林系列透過大色塊展現街頭文化剪影，看起來簡潔明快之外，就是「帥」。

adidas Originals代言人吳亦凡酷帥演繹柏林系列服裝。（adidas Originals提供）

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