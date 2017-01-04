「雙豪」合體 溫昇豪、劉以豪初登小巨蛋開唱

溫昇豪受邀參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》今年邀請「戲劇一哥」溫昇豪與「時尚暖男」劉以豪演出，首次登上「紅白」大舞台的「雙豪」，特別動用16位「鮮肉級」的模特兒參與表演，大陣仗勢必掀起節目高潮。

溫昇豪將帶來勁歌熱舞，曾出過專輯的他，對唱歌並不陌生，但站上小巨蛋演唱卻是頭一次，他表示：「首次在這麼大的舞台上唱歌，小巨蛋又是歌手們心中的殿堂，算是圓了我當歌手的夢想，對於這次的演出感到非常興奮。」劉以豪對於這段表演內容則相當期待，他興奮透露：「這次的演出會結合時下很夯的韓劇《W》、《K2》和《太陽的後裔》來呈現，輕戲劇重舞台的表演，希望能帶給觀眾耳目一新的感覺。」

劉以豪受邀參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

兩人特地抽空加緊排練，難得與師兄溫昇豪合作，劉以豪開心的說：「雖然合作機會不多，但平常工作時都會和昇豪哥聊天，我們有一定的默契在，也很期待之後能在戲劇上跟昇豪哥合作。」剛從中國拍戲殺青回台的溫昇豪，則把握時間緊鑼密鼓練習，希望呈現最好的一面，他說：「在中國拍戲壓縮了很多練習時間，好在這次和很棒的模特兒一同參與表演，他們前後也練習了許多次，讓我能抓空檔直接做總彩，相信正式演出會很精彩。」

農曆新年即將到來，劉以豪分享自己的新年新希望：「希望身體健康，也希望自己能有更多好的作品呈現給大家！新電影《帶我去月球》預計今年暑假上映，期待有好成績。」