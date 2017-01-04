（影音）陶晶瑩哽咽談李李仁 難過他為家庭失去青春

陶晶瑩（左）和李李仁（右）是令人稱羨的銀色夫妻檔。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人「陶子」陶晶瑩近期推出新書《X！為何我又站在雪地上》，不僅分享了許多自己的人生歷程，還特別在書中寫了一封充滿愛意、感謝老公李李仁的信。近日，陶子上于美人的讀書會直播，談及老公時甚至激動哽咽，直言：「他失去了青春。」

陶晶瑩最近剛出新書《X，為何我又站在雪地上》。（資料照，記者陳逸寬攝）

陶晶瑩昨日擔任于美人的讀書會直播來賓，暢談關於她新書的內容，其中，于美人表示自己對於陶子寫給李李仁的信特別感動，尤其是陶子提及自己要如何償還老公給的，讓于相當動容，連一旁的賴律師都問說「妳怎麼那麼會挑老公」？對此，陶子表示「就是運氣好」。

陶子坦言，其實她過去是個相當愛吃醋又幼稚的女朋友，李李仁為此還會連看到身旁的女演員跌倒都不去扶。陶子自認是李李仁讓她成長，如今她也已經進化到可以接受老公一絲不掛地拍親熱戲。

陶晶瑩（左）在直播中談到李李仁時哽咽。（翻攝自于美人臉書）

不過，陶子對於李李仁將許多時間都犧牲在家庭上，其實感到非常不捨。她說自己有時候都會想，李李仁其實失去了許多拍戲、工作的機會，但無論是因為答應老婆也好、為了想多陪孩子也好，他最終並沒有去過另一種自己更想要的生活，講到此處，陶子更難過哽咽。

陶子還說，他認為老天帶給李李仁的，是讓他失去青春和自由，且其實她也是看到李李仁這麼努力，才督促自己要更加努力。當于美人call out李李仁問他對於老婆寫給他的信的感想時，李李仁也表示第一次看的時候會有想哭的感覺，搞笑說為此自己多買了好多本，讓人看見陶子和李李仁夫妻既幽默又感人的一面。

相關影片：陶子哽咽約在35：11（影片擷取自于美人臉書，如遭移除敬請見諒）