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林依晨率師弟妹拍年曆 剛開春檔期已排滿

2017/01/04 17:25

林依晨率領張睿家、林柏宏等師弟妹們，一同為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕林依晨日前率領師弟妹們，一同為「周子娛樂」經紀公司拍攝年曆。回顧去年一整年，旗下藝人表現亮眼，林依晨主演的國片《我的蛋男情人》票房破千萬，今年有兩部重要的戲劇即將開拍，檔期已從年頭排到年尾。

林依晨為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

林柏宏、張睿家為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

張睿家拍完網劇《最佳女配》後，農曆年後緊接著就要為電視電影《濁流》以及電影《最完美的女孩》展開宣傳活動，代言的運動品牌全新一季拍攝與活動也同步進行中，目前有多部戲劇洽談中，希望可以挑戰有別以往的角色，讓大家看到不同的張睿家；林柏宏憑藉電影《六弄咖啡館》中「蕭柏智」一角而奪下第53屆金馬獎「最佳男配角獎」，2017除了目前正在拍攝的新戲《給19歲的我自己》外，也接下許多代言以及戲劇邀約。

簡宏霖為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

簡宏霖為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

男子團體4ever戲劇各自嶄露頭角，孫沁岳在三立8點華劇《獨家保鑣》中溫暖呵護的形象，廣受女性客戶喜愛，更有數家廠商活動邀約，台灣及中國戲劇洽談中，並預計2月份拍攝寫真書，於4月份發行；簡宏霖兼具時尚帥氣，今年已談定多支代言，拍完《我的極品男友》之後，目前忙於新戲的前置工作和籌備寫真書的拍攝，預計於2月份發行；李迪恩新戲即將在一月開拍，即將以全新形象跟粉絲見面；張洛偍去年演出《後菜鳥的燦爛時代》、《飛魚高校生》，潛力無窮，也有不少台灣和中國電視劇找上門。

李迪恩為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

產後的張家慧，身材恢復神速，育兒不假他人之手的她，也因為陪伴小孩的關係推掉了多部戲劇，但最近也不斷透露可能太久沒演戲，常常犯戲癮，所以如果有好的劇本與角色，並不排斥復出；黃心娣正在拍攝東森、三鳳製作的新戲《稍息立正我愛你》，劇中飾演曾之喬的高中好友兼閨密，繼網劇《校花的貼身高手》女打仔形象後，又化身為文藝女學生，此劇預計今年暑假上檔。

張家慧為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

黃心娣為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

邱偲琹因《飛魚高校生》打開知名度，她與高捷主演的電影《林北小舞》將於今年3月10日上映，今年仍繼續以戲劇為主；「台版小栗旬」陳柏融去年拍攝網劇《親愛的公主病》及《很純很曖昧》受到不少女粉絲愛戴，近日更是有多達5部的戲劇來詢問檔期，新戲將於農曆年後開拍。

邱偲琹為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

陳柏融為經紀公司拍攝年曆。（周子娛樂提供）

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