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最美星二代齊聚扮醜 邱淑貞愛女讓人認不出？

2017/01/04 18:07

演藝圈星二代備受矚目，性感女神邱淑貞女兒沈月（左起）、鍾鎮濤女兒鍾嘉晴、梁家輝雙胞胎女兒Chloe與Nikkie、上山詩鈉女兒Hilary。（合成圖，翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年星二代多次在鏡頭前曝光，除了長相遺傳了父母的優良基因，就連動態也成為眾人關注焦點，昨5位星二代齊聚，藝人鍾鎮濤的大女兒曬出眾人扮鬼臉合照，沒想到邱淑貞的愛女竟讓人認不出，引發討論。


鍾嘉晴昨在Instagram曬出與影帝梁家輝雙胞胎女兒Nikkie與Chloe、性感女神邱淑貞女兒沈月及演員上山詩鈉女兒Hilary的合照，5位星二代齊聚，眾人使出渾身解數，以鬼臉入鏡，沒想到長相甜美的沈月竟以鬥雞眼拔得頭籌，醜到讓不少人認不出，其餘星二代皆以皺眉、嘟嘴維持形象，也讓不少網友笑稱「是被整了嗎？」

性感女神邱淑貞的女兒沈月（左起）鬥雞眼扮鬼臉的模樣，與原先甜美形象相差許多，讓不少人認不出來，其餘為鍾鎮濤女兒鍾嘉晴、梁家輝雙胞胎女兒Chloe與Nikkie、上山詩鈉女兒Hilary。（翻攝自Instagram）

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