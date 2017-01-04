被爆分居阿翔 陳艾琳回應泛酸味

陳艾琳被爆出和阿翔已經分居。（翻攝自陳艾琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「MP魔幻力量」前鼓手阿翔，歷經約砲粉絲、老婆陳艾琳流產的幾番波折後，努力修復夫妻感情，不時在Instagram放閃，不過知情者爆料，其實2人早已分居，今天陳艾琳在臉書PO出和友人的對話自嘲「想上週刊嗎」，表達對分居爆料的無奈。

陳艾琳日前和阿翔在Instagram上的放閃合照，讓不少粉絲感動不已，被看好感情經過磨練會更加穩定，孰料《壹週刊》爆料，陳艾琳始終走不出老公偷腥、小孩流產的傷痛，在去年10月就已經分居，陳艾琳友人更表示，「阿翔除了在Instagram上努力PO照片外，具體來說也看不出他努力過什麼」，曾讓陳艾琳落淚崩潰。

陳艾琳今天則在臉書PO出和友人的對話，對方告知她上了《壹週刊》封面，陳艾琳看了表示知道了，並挖苦自己：「你今天要幹嘛？想上週刊嗎？」笑說這是這幾天約人的台詞，讓對方大讚她幽默態度。網友看了很心疼她，除了為她加油打氣外，也留言回應「妳越來越有梗了」、「真可愛」，還有網友開玩笑說「我是週刊」，讓陳艾琳回應「不許你跟姑姑開黃腔」，笑翻網友。

陳艾琳自嘲揪朋友上週刊是這幾天的約人台詞。（翻攝自陳艾琳臉書） 陳艾琳PO出和友人對話，問對方「你今天要幹嘛，想上週刊嗎」。（翻攝自陳艾琳臉書）