任賢齊撞車送醫 曝車手斷手斷腳

任賢齊參加越野賽，發生撞車意外。（香格里拉音樂提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕任賢齊在阿根廷參加DAKAR世界級越野車大賽，驚傳撞車意外，他透過越洋電話表示：「大家不用擔心，這裡有專業醫生，他們為我馬上照X光檢身，沒有骨折、內出血。」只是目前不能搬重物、不能行房，「當我掩著腰進到醫療中心，我看到不少車手都是斷手斷腳，我想我真的很幸運了！」

任賢齊參加越野賽，發生撞車意外。（香格里拉音樂提供）

回憶事發當時，任賢齊說第一賽段順利跑完，第二賽段跑了450公里的公路之後進入特殊賽段，「因為當地之前下過大雨，路都變了爛泥，比想像中難跑百倍，飛起的塵土又太多，根本看不到前面的路及車，第一次撞車，是我追到前面的車手了，但飛揚的塵太大，什麼也看不清，前面車手也可能是什麼也看不到突然剎車，結果我撞上了他的車。」

之後任賢齊再跑了90公里，「遇上爛泥地，車撞到樹我整個了飛了出去，再跌落水潭，扭傷了腰，無力再扶起已經跌倒的電單車。我還是想繼續的，後面還有幾百公里。」

任賢齊參加越野賽，發生撞車意外。（香格里拉音樂提供）

不過最終因腰傷，加上車子損耗嚴重，任賢齊只能放棄比賽，他談到：「我盡力跑了一千多公里了，失望是有一點點，難得來到世界大賽，這裡全部是世界級高手，我不過是一個業餘的，能進來已經是萬幸了，但始終也想跑完整個賽事，就算是跑墊底也好想跑完，但跑不完了，因為腰傷了，無力再發車。」