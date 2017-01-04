斷林千又頓失3節目 納豆：娛樂圈不再需要我？

納豆今年以《一路順風》入圍金馬獎最佳男配角。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕諧星納豆這幾年在演藝圈發展良好，不僅手上節目一個接著一個開，創業的韓式烤肉店也生意興隆，並持續擴增分店中，成為少數副業發展成功的藝人。不過，2016年納豆在螢光幕前的曝光率爆跌，不僅節目一一收攤，連他本人都在臉書感嘆：「自己是否不再被娛樂圈需要，不再被觀眾期待了呢？」

納豆的前女友林千又。（翻攝自林千又臉書）

納豆今日下午在臉書發文，表示走過2016年，他其實很有感觸，不僅和林千又談得第一段公開戀情告吹，主持了9年多的節目《大學生了沒》也因為陶晶瑩請辭，讓他和阿Ken義氣相挺同進退，而長壽節目《完全娛樂》也礙於景氣轉型網路節目、不再需要納豆主持，半年內頓失3節目，讓本來一周在電視上出現13小時到現在僅剩1小時的納豆開始懷疑，是不是自己已經不被演藝圈需要、不被觀眾期待了？

納豆（左）為了挺陶晶瑩（中）今年請辭《大學生了沒》。（資料照，記者鍾智凱攝）

原本是納豆（中）主持的《完全娛樂》轉型網路節目。（三立提供）

但是納豆也轉向思考說，後來他去做了需要勤做功課的廣播節目《五點納史見》、在中國接了兩檔節目《拜拜啦肉肉》和《哎喲辣麼美》、在台灣也和李李仁與王少偉等人新開外景節目《綜藝三國智》，甚至主持了韓星泫雅的見面會，最重要的是，他從諧星轉變電影咖，以《一路順風》入圍了第53屆金馬獎的「最佳男配角」，雖然遭遇低潮，但後來的這些經歷也讓他十分感恩。

納豆（左）今年和李李仁（中）、王少偉（右）新開遊戲節目《綜藝三國智》。（資料照，記者陳逸寬攝）

納豆（左）主持了韓星泫雅（右）的粉絲見面會。（資料照，記者王文麟攝）

高潮迭起的2016年讓納豆感性表示「人生真的只有在失去很多之後，才會更懂珍惜」，因為走過崎嶇，現在他更加珍惜生命中的安穩、也更感謝所有低谷。最後納豆也正向期許說，希望所有誤會和惡意都留在2016年，新的一年，他會用更多勇氣和力氣去完成新的節目、戲劇及經營新分店，並且勉勵說「善良雖然聲音小但不代表不存在的」，令人相當感動。

納豆臉書全文。（翻攝自納豆臉書）