雪炫曬與朴寶劍合照 遭酸民嗆「不要勾引他」

雪炫（左）在Instagram曬出與朴寶劍（右）合照。（翻攝自雪炫Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「AOA」成員雪炫，擁有姣好外貌與凹凸有緻的身材，被網友封為「國民女神」。日前，雪炫與朴寶劍搭檔擔任KBS歌謠大祝祭的主持人，事後雪炫在Instagram曬出兩人合照，沒想到立刻被網友砲轟，放話要她「不要勾引寶劍」。

朴寶劍（左）日前與雪炫（右）擔任KBS歌謠大祝祭的主持人。（翻攝自news1）

雪炫日前在Instagram寫道，「2016KBS歌謠大祭典#晚禮服雪炫，優雅寶劍先生，我們是不是很像？ 」照片中雪炫身穿深V低胸禮服，與朴寶劍開心合照，兩人甜美的微笑也讓網友大讚，「兩個人都長的好漂亮」、「笑容真的有點像」。未料，卻有酸民怒罵雪炫「不要動寶劍」、「一點都不像」、「離寶劍遠一點」。

「AOA」雪炫（右）曾被爆出與「Block B」隊長Zico（左）熱戀。（翻攝自TOP STAR NEWS）



事實上，雪炫出道以來憑藉著超高顏值爆紅，廣告、代言不斷，卻始終沒有個人代表作出現，時常遭南韓網友酸是「花瓶」。雪炫先前與「Block B」隊長Zico爆出戀情時，也遭到網友攻擊，但不少網友也為雪炫抱屈，表示雪炫真是「人紅是非多」。