粉絲憂評時事影響星途 炎亞綸霸氣回「沒有要停止」

炎亞綸認為正確的性教育很重要，痛批家長應該被教育。（翻攝自炎亞綸臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣男星炎亞綸，常常在臉書針對社會時事提出自己的看法，勇於發表意見的作風，引發網友正反評價兩極。日前有議員召開記者會，抨擊有小學六年級的課程討論自慰，炎亞綸馬上在臉書批評，真正該被教育的其實是家長，PO文貼出後，吸引不少網友大讚他點出這個時代的問題，然而也有不少網友抨擊炎亞綸「譁眾取寵」，更質疑他言論的正當性，有粉絲就擔心這樣的貼文會影響炎亞綸的星運，他隨即在該則留言霸氣回應「我本來就沒有要停止」。

炎亞綸痛批家長才該被教育。（翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸出道多年，在臉書常常發表對時事的看法，從討論急診分級制度、支持婚姻平權、抨擊台灣演藝圈環境，每每發文都有兩極評價，今天他更轉發有家長在記者會上質問女官員「願意自慰嗎」的新聞，抨擊家長的教育才是最重要的，再度造成網友討論，雖然有大批網友贊成他說願意說真話的個性，也有也不少網友批評他不懂得「保護孩子」。

有粉絲擔心炎亞綸抨擊社會時事會有不良影響，但炎亞綸完全不介意。（翻攝自炎亞綸臉書）

其中，有位粉絲留言「你又開始講了」，疑似擔心炎亞綸的大砲個性會影響到他的事業，不過炎亞綸卻絲毫不介意，反倒霸氣回應「我本來就沒有要停止」，讓不少網友按讚，紛紛支持他「支持說真話、認真做事的藝人」，還有網友開玩笑表示「 。

炎亞綸常常在臉書發表對社會時事的看法。（翻攝自炎亞綸臉書）

有網友笑說忘了炎亞綸是藝人。（翻攝自炎亞綸臉書）