《別敲兩次門》評價超高 接棒《厲陰宅》恐怖經典

驚悚片《別敲兩次門》融入了女巫、禁忌、獻祭等魔性元素，讓整個故事更加充實與邪惡。（威視提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕被國外媒體譽為「繼《厲陰宅》後又一恐怖新經典」的驚悚片《別敲兩次門》，不僅在IMDb上評價高達7.8分，更被評為「看完本片後會大大增加家庭凝聚力」的難得傑作。

被國外媒體譽為「繼《厲陰宅》後又一恐怖新經典」的驚悚片《別敲兩次門》，由《搖滾青春戀習曲》露西波頓主演。（威視提供）

《別敲兩次門》由英國新銳導演卡拉道格詹姆斯執導，《搖滾青春戀習曲》露西波頓、《超世紀戰警：闇黑對決》凱蒂薩克沃夫擔綱主演。《別敲兩次門》故事改編自俄羅斯的古老都市傳說：當你聽到兩下敲門聲，打開門後卻發現沒有人，身邊的人將會被惡靈帶走。

該片在國外尚未正式上映就先轟動，外媒一致給予超高評價，認為本片導演是繼溫子仁後，又一新生代的恐怖大師。導演為完美改編歐美各地都有的古老恐怖傳說「半夜的敲門聲」，與編劇四處訪問了多國老人家，並參考了蘇格蘭、愛爾蘭、美州原住民等地不同版本的說法，創作更令觀眾身歷其境的故事情節。

《別敲兩次門》故事改編自俄羅斯的古老都市傳說：當你聽到兩下敲門聲，打開門後卻發現沒有人，身邊的人將會被惡靈帶走。（威視提供）

《別敲兩次門》融入了女巫、禁忌、獻祭等魔性元素，讓整個故事更加充實與邪惡，曲折的情節更讓外媒紛紛大讚，「《別敲兩次門》是繼《厲陰宅》後，又一新經典的恐怖片！」《別》片將於1月13日黑色星期五在台驚悚上映。