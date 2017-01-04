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粉絲都看好！雙宋「2016韓劇假戲真愛」排行NO.1

2017/01/04 15:12

宋仲基（左）、宋慧喬（右）跨年夜合體參加KBS演技大賞，勇奪最佳情侶獎、亞洲最佳情侶獎、年度大獎，近日更被網路調查機構票選為「最希望假戲真做螢幕情侶」冠軍。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬因夯劇《太陽的後裔》人氣激升，兩人在戲裡戲外的甜蜜形象，也讓他們成為戲迷心中最速配的「螢幕情侶」，屢屢爆出拍拖、結婚傳聞。近日南韓網路調查機構PMI，針對2000名年紀20歲至59歲的民眾進行「2016三大電視台演技大賞最佳情侶獎入圍者中，最希望看到哪一對演員成為真正的情侶？」問卷調查，雙宋以高達16.4%的支持率勇奪冠軍，可見不只媒體愛將兩人送作堆，就連大眾也對雙宋「假戲真愛」樂見其成。

而在《月桂樹西裝店的紳士們》配成對的顯佑及李世英，則以11.1%的得票率打敗《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞搶下亞軍，「雲畫CP」朴寶劍、金裕貞則以8.7%的支持率排名第3。

朴寶劍（右）、金裕貞因《雲畫的月光》人氣暴漲，奪下「最希望假戲真做螢幕情侶」季軍。（KKTV提供）

此外，第4至10名分別為《浪漫醫生金師傅》柳演錫及徐玄振（8.4%）、《五個孩子》成勛及申惠善（7.3%）、《Doctors醫生們》金來沅及朴信惠（7.2%）、《W-兩個世界》李鍾碩及韓孝珠（5.0%）、《舉重妖精金福珠》南柱赫及李聖經（4.5%）、《購物王路易》徐仁國及南志鉉（4.3%）、《我們的甲順》宋再臨、金素恩（4.2%）。

《月桂樹西裝店的紳士們》、《浪漫醫生金師傅》版權已由東森戲劇台購入，《浪漫醫生金師傅》現於KKTV同步跟播中。

顯佑（左）及李世英打敗眾多勁敵，搶下「最希望假戲真做螢幕情侶」亞軍。（翻攝自IG）

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