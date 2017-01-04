豬哥亮出國深造坦言恨 5度化療「我要活下去」

豬哥亮上《TVBS看板人物》，分享他「拚命」的人生。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮日前上《TVBS看板人物》，分享他「拚命」的人生。豬哥亮罹患大腸癌，目前開刀後正接受化療，在錄影前，他先去醫院抽血檢查，一錄完影馬上就住院進行第5次化療！這樣拚命地跑宣傳，讓主持人方念華不捨。但豬哥亮卻搞笑說：「像我現在歷經化療，頭髮沒掉還有辦法留這麼長。」他還讓方念華當場「揪髮」，證明化療未落髮。

豬哥亮當場揪髮，證明自己化療未掉髮。（TVBS提供）

豬哥亮「出國深造」的16年痛苦生活，他坦言心裡也很恨，辛苦16年後，復出螢光幕第1年就罹患糖尿病；第2年眼睛開刀；第3年碰上大腸癌，但豬哥亮相當堅強，他表示像前幾次化療時體力不夠，身體比較辛苦，現在都靠著「意志力」，但只要看著親人、兒女，那一種天倫就會讓我想著，我要活下去。

他現在也會鼓勵因為大腸癌、挨著痛而不敢走路的病友，務必多走路健體，還樂觀地笑說：「整樓都是同病相憐的大腸癌患友，我去把他們集合，醫院一樓改大腸癌里，我來選里長。」方念華笑說，大家要聽里長的話，定期做健康檢查！

豬哥亮上《TVBS看板人物》，分享他「拚命」的人生。（TVBS提供）

從2009年回歸演藝圈後的這7年，豬哥亮自我反省，他表示做節目不敢放鬆，都想著「這個天下是我的，我決定要抓住，我決定要做得很好！」現在面臨癌症的生命考驗，豬哥亮不改其志，仍堅持完成2017賀歲片《大釣哥》的所有拍攝與宣傳行程。

歌廳秀出身的豬哥亮，喜歡臨場反應，所以拍戲時，常會不照劇本，現場加料。剛進演藝圈時，豬哥亮是從幫劇團拉幕的工作做起，幕前的台詞都背得起來，所以他覺得是老天助他，讓他可以輕易掌握讓人哭與笑的關鍵點。