陳喬恩1年300天泡劇組 變拚命三娘全因...

陳喬恩曾透露一年有300天都泡在劇組，工作非常拚，只因為出道初期太苦、沒戲拍，現在格外珍惜工作機會。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲「偶像劇女王」陳喬恩出道15年，幾乎每部戲都超受歡迎，她曾在受訪時透露，「1年大概有300天都會待在劇組。」因為努力工作是她對自己的要求，雖然渴望愛情的降臨，工作量極大的的她，幾乎是沒時間談戀愛，為何要這麼拚命工作？原來因為剛出道時的心酸經歷，才讓她現在極度珍惜工作機會。



陳喬恩和阮經天合作《命中註定我愛你》爆紅，從此擠身一線女星行列。（翻攝自網路）據《ETtoday》報導，陳喬恩2016年工作量極大，拍了2部時裝劇、實境秀、舞台劇、話劇之外，還有代言活動、記者會、頒獎典禮，每天像蜜蜂一樣轉個不停，讓她逐漸覺得能量耗盡，曾坦言工作結束後總是感到空虛又孤獨，她透露沒時間穿自己的衣服、沒有時間交男朋友，所幸家人不會催婚。

陳喬恩幾乎整年泡在劇組工作，被問到為什麼要這麼拚，她透露是因為出道初期走得很艱辛，2005年演完《王子變青蛙》後，竟2、3年沒有戲約上門，除了沒戲拍，還要撿別人不要的角色，還被公司逼唱歌、主持，好幾度陷入迷惘跟無助，找不到自己的定位。直到2008年遇到《命中註定我愛你》，和阮經天合作，讓演藝事業飛上高峰，擠身一線女星的行列，不過她也自曝，當年是因為其他女藝人不願意演出未婚媽媽的角色，最後才由她接下該角色，歪打正著讓星運大開。