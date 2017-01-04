限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

陳喬恩1年300天泡劇組 變拚命三娘全因...

2017/01/04 14:34

陳喬恩曾透露一年有300天都泡在劇組，工作非常拚，只因為出道初期太苦、沒戲拍，現在格外珍惜工作機會。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲「偶像劇女王」陳喬恩出道15年，幾乎每部戲都超受歡迎，她曾在受訪時透露，「1年大概有300天都會待在劇組。」因為努力工作是她對自己的要求，雖然渴望愛情的降臨，工作量極大的的她，幾乎是沒時間談戀愛，為何要這麼拚命工作？原來因為剛出道時的心酸經歷，才讓她現在極度珍惜工作機會。

陳喬恩和阮經天合作《命中註定我愛你》爆紅，從此擠身一線女星行列。（翻攝自網路）據《ETtoday》報導，陳喬恩2016年工作量極大，拍了2部時裝劇、實境秀、舞台劇、話劇之外，還有代言活動、記者會、頒獎典禮，每天像蜜蜂一樣轉個不停，讓她逐漸覺得能量耗盡，曾坦言工作結束後總是感到空虛又孤獨，她透露沒時間穿自己的衣服、沒有時間交男朋友，所幸家人不會催婚。

陳喬恩幾乎整年泡在劇組工作，被問到為什麼要這麼拚，她透露是因為出道初期走得很艱辛，2005年演完《王子變青蛙》後，竟2、3年沒有戲約上門，除了沒戲拍，還要撿別人不要的角色，還被公司逼唱歌、主持，好幾度陷入迷惘跟無助，找不到自己的定位。直到2008年遇到《命中註定我愛你》，和阮經天合作，讓演藝事業飛上高峰，擠身一線女星的行列，不過她也自曝，當年是因為其他女藝人不願意演出未婚媽媽的角色，最後才由她接下該角色，歪打正著讓星運大開。

 

相關新聞

推薦新聞
唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
2017/01/04 07:23
恭喜！50歲天后生了 麥可傑克森幫的忙 恭喜！50歲天后生了 麥可傑克森幫的忙
2017/01/04 08:23
韓女團競爭壓力大 「露毛」求知名度？！ 韓女團競爭壓力大 「露毛」求知名度？！
2017/01/04 07:12
遭威脅「冷凍」錯過陪癌父 許孟哲埋心結孫德榮喊誤會 遭威脅「冷凍」錯過陪癌父 許孟哲埋心結孫德榮喊誤會
2017/01/04 08:15
女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋 女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋
2017/01/04 11:42
藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說... 藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說...
2017/01/04 07:27
灣生燒到薇薇安 鴻海男友舊情現形 灣生燒到薇薇安 鴻海男友舊情現形
2017/01/04 11:02
45歲苗可麗臉蛋逆生長 18歲童顏驚呆網友 45歲苗可麗臉蛋逆生長 18歲童顏驚呆網友
2017/01/04 11:20
驚爆分房愛妻 王力宏這樣解釋... 驚爆分房愛妻 王力宏這樣解釋...
2017/01/04 12:13
被指PO文暗婊薇薇安 唐立淇：忘記今年犯小人 被指PO文暗婊薇薇安 唐立淇：忘記今年犯小人
2017/01/04 12:13
「沒死也是植物人」 腦癱女主播奇蹟復原拚復出 「沒死也是植物人」 腦癱女主播奇蹟復原拚復出
2017/01/04 11:30
沙灘接吻摸臀 李冰冰姊弟戀曝光 沙灘接吻摸臀 李冰冰姊弟戀曝光
2017/01/04 10:54
投資失利＋過敏 雷洪開年心酸 投資失利＋過敏 雷洪開年心酸
2017/01/04 06:00
福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！ 福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！
2017/01/04 06:00
賴銘偉10年熬出頭 另一半現身 賴銘偉10年熬出頭 另一半現身
2017/01/04 06:00
愷樂內湖看豪宅 解放D奶拚孝親基金 愷樂內湖看豪宅 解放D奶拚孝親基金
2017/01/04 11:07
曹佑寧試鏡遲到40分鐘 大紅機會讓給他 曹佑寧試鏡遲到40分鐘 大紅機會讓給他
2017/01/04 10:38
時尚照挨批「三級片」 劉雨柔怒嗆網友 時尚照挨批「三級片」 劉雨柔怒嗆網友
2017/01/04 10:20
婚事連環爆新娘不同人 言承旭：這麼想喝我喜酒 婚事連環爆新娘不同人 言承旭：這麼想喝我喜酒
2017/01/04 12:45
侯佩岑當媽封奶 600萬內衣代言飛了？ 侯佩岑當媽封奶 600萬內衣代言飛了？
2017/01/04 09:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.