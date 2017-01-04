任賢齊撞樹噴飛 腰傷被告誡「不能行房」
2017/01/04 14:33
任賢齊比賽不小心撞樹受傷，趕緊坐直升機到醫院檢查。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕任賢齊平常休閒熱愛騎單車，常長時間騎單車當運動。近日DAKAR世界級越野賽開始，任賢齊在參賽過程中竟撞上大樹整個人飛出車外，隨後搭直升機送醫，嚇壞粉絲。
任賢齊的臉書共同管理人今發文表示，任賢齊在DAKAR世界級越野賽第二階段快結束時，竟撞上一旁的大樹，讓眾人嚇傻，任賢齊也馬上打長途電話報平安，表示當地有專業直升機帶他到醫院治療，除了腰傷以外沒有大礙，短期之間不能搬重物以及行房，而他目前正於阿根庭療傷當中，要大家不用過於擔心，只是對於比賽因撞樹而提早結束，他表示非常不甘心，下次會再次挑戰。
相關新聞
- 阿信合體八三夭 拖「他」下水飆神曲
- 任賢齊破風燒襠苦了小弟弟 愛上不穿內褲套絲襪
- 銅板力量大 助孩子過好年
- 任賢齊賽車屁股長繭 抹凡士林護重要部位
- （影音）看過舒淇馮德倫親熱？任賢齊「怕被滅口」
- 白血球過濾器 輸血不再皮皮剉
- 任賢齊出動百萬重機 邵雨薇在金士傑面前耍叛逆
- 傳授舒淇「做人秘技」 ？ 任賢齊妙答3字
- （影音）五月天神曲助陣 周華健爆記不住他們名
- 任賢齊訪華光 扮大孩子帶動唱
- （影音）天王任賢齊說到做到 不讓院童失望
- 藝人任賢齊低調訪華光…與院童歡樂1小時
- 舒淇閃嫁馮德倫 原來是托鄰居的福
- 手指碎玻璃卡半年 任賢齊化膿開刀
- 周華健30週年開唱 五月天、李宗盛將助陣
- 韋禮安隨任賢齊擺佈 調情連俞涵 自嘲老背少
- 中國貪官索賄太兇 《樹大招風》也無法上咉！
- 韋禮安挑逗功力一流 任賢齊認證「讓女生又愛又恨又癢」
推薦新聞