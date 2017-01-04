任賢齊撞樹噴飛 腰傷被告誡「不能行房」

任賢齊比賽不小心撞樹受傷，趕緊坐直升機到醫院檢查。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕任賢齊平常休閒熱愛騎單車，常長時間騎單車當運動。近日DAKAR世界級越野賽開始，任賢齊在參賽過程中竟撞上大樹整個人飛出車外，隨後搭直升機送醫，嚇壞粉絲。

任賢齊的臉書共同管理人今發文表示，任賢齊在DAKAR世界級越野賽第二階段快結束時，竟撞上一旁的大樹，讓眾人嚇傻，任賢齊也馬上打長途電話報平安，表示當地有專業直升機帶他到醫院治療，除了腰傷以外沒有大礙，短期之間不能搬重物以及行房，而他目前正於阿根庭療傷當中，要大家不用過於擔心，只是對於比賽因撞樹而提早結束，他表示非常不甘心，下次會再次挑戰。

任賢齊參加越野賽不幸撞樹。（翻攝自臉書）