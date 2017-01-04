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被酸拿不少贍養費 陸元琪PO文：沒拿袁惟仁一塊錢

2017/01/04 15:05
稍早陸元琪在粉專上怒澄清，她贍養費一塊錢都沒拿。（圖擷取自臉書「陸元琪 息影後的家庭生活」粉絲專頁）稍早陸元琪在粉專上怒澄清，她贍養費一塊錢都沒拿。（圖擷取自臉書「陸元琪 息影後的家庭生活」粉絲專頁）

〔即時新聞／綜合報導〕知名音樂製作人「小胖老師」袁惟仁，去年12月與前妻陸元琪離婚。陸元琪成了養育一兒一女的單親媽媽，有網友、圈內友人以為她拿到不少贍養費，還質疑她日子過得辛苦？今日稍早她在臉書上PO文怒嗆，澄清「本工一塊錢都沒拿」，認為自己「被講成這樣真是委屈死了」。

陸元琪除駁斥拿了大筆贍養費的傳聞，她也質疑，「我的人生怎麼了」，無奈表達，「一個人要撐到什麼時候」。動態更新不久，吸引不少網友留言打氣。有網友護航，「一些臭嘴人，不要理他們，自己照顧好身體」，也有人安慰，「只要想著，風雨過後會有彩虹，隧道盡頭會有光亮」，繼續努力生活，就能苦盡甘來。

還有人提醒，要陸元琪「多愛自己一點」，也有人大讚「居然這麼霸氣，一塊錢都不拿」，但也有網友打抱不平、為她叫屈，「唉，幹嘛不拿！真傻」，以及「為什麼要讓他這麼好過，已經不負責任了，再放過他，是委屈了自己呢」，多數網友除要陸元琪加油，也建議她「不要因為陌生人的閒言閒語，而被打敗了」，因為「還有愛你的孩子跟家人」。

袁惟仁上月被爆離婚原因是他在外養小三，並另組家庭，但小胖本人駁斥，反遭前妻暗諷「滿嘴巧克力」。且離婚不到20小時，又被媒體踢爆，開高級賓士車，載G奶爆乳妹陳葳回家。陸元琪聞訊後，心寒表示，別忘了還有孩子要養。一雙兒女也心疼母親，表示「媽媽，妳應該為自己打算了」。

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