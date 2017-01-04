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網拍粉絲禮物被抓包 女偶像道歉宣布退團

2017/01/04 14:24

香山紗英被爆將粉絲所送的禮物轉賣。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本偶像女團「MAPLEZ」成員香山紗英，近來傳出將粉絲送的禮物上網轉賣，引發各界撻伐，她除了公開道歉外，同時也宣布下月將退團。

香山紗英將粉絲所送的玩偶Po網轉賣。（翻攝自推特）

香山紗英近來爆出將粉絲的愛心禮物轉賣，有網友發現日本某拍賣網站出現多件疑為香山紗英個人用品，當中不乏粉絲所送的布丁狗、皮卡丘玩偶，經對比部落格照片後，發現同拍賣帳號，還有她曾穿過的Cosplay服裝，確定是本人無誤，消息曝光後，引發網友圍剿，認為轉賣對粉絲非常不尊重，也覺得糟蹋粉絲對她的心意。

同個拍賣帳號中，還出現香山紗英曾穿過的Cosplay服飾。（翻攝自推特）

香山紗英在部落格公開道歉，坦言因粉絲送的禮物越來越多，家裡實在放不下，所以將部份禮物轉送給親友，「把別人送我的禮物轉送出去真的很糟糕，我已經在反省了，真的很對不起，但我的想法是，與其把這些好端端的東西丟掉，不如送給可以使用的人，很抱歉讓大家覺得討厭了」，經紀公司則表示，網拍販售行為與香山紗英本人無關，是她的親友所為，「我們已經深刻意識到禮物管理的問題，對於感到不舒服的人，致上最深的歉意」，公司未來也會多加留意，並全面禁止旗下藝人收粉絲所送的禮物。

香山紗英也宣布，將在2月底退出所屬的團體「MAPLEZ」，雖沒透露具體的原因，但外界皆猜測與轉賣禮物事件有關。

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