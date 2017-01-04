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送別導演陳俊良 藝人不捨好好先生

2017/01/04 12:28

導演陳俊良告別式。（記者潘少棠攝）導演陳俊良（右）平安夜癌逝，左為導演朱延平。（翻攝自朱延平臉書）〔記者洪素津／台北報導〕導演陳俊良去年年底因食道癌病逝於台大醫院，享壽74歳。今早在第二殯儀館舉行告別式，影劇圈許多重量級人物都出席告別式，緬懷陳俊良導演。其中飾演桃太郎而出名的林小樓到場致意，直說：「陳俊良導演脾氣非常好，他不會罵我，會教我演戲。」問及有激怒過導演嗎？她說：「沒有，我非常地乖。」

林小樓出席導演陳俊良告別式。（記者潘少棠攝）陳俊良生前執導《新桃太郎》、《新七龍珠》堪稱經典。朱延平回憶表示，陳俊良導演是拍《嫁妝》的時候才發現自己的身體出了狀況，卻沒有介意健康問題。他坦言拍攝八點檔真的很辛苦，不過導演是在自己的舞台上離開的，這是他最愛的工作。

另外，本土劇一哥一姐陳昭榮和葉全真也到場送行，陳昭榮表示導演完全沒脾氣，導戲更是細膩，教了他非常多。葉全真也相當不捨地說：「他真的是好好先生，拍嫁妝的時候都沒日沒夜的，不過他還是每天會去排戲、導戲，從不喊累。」

朱延平出席導演陳俊良告別式。（記者潘少棠攝）陳昭榮出席導演陳俊良告別式。（記者潘少棠攝）葉全真出席導演陳俊良告別式。（記者潘少棠攝）

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